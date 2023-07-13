Ученые разработали леденец, который поможет лечить чувствительность зубов

Об этом пишет New atlas .

Чувствительность зубов, или гиперчувствительность дентина, возникает когда внутренний слой твердой ткани зуба и канальцы в нем обнажаются, из-за потери защитной эмали и цемента на корне зуба. Этот процесс называется деминерализация. Когда внутренняя часть зуба обнажена, нервы и кровеносные сосуды склонны реагировать на тепло, холод, осязание, давление или кислую пищу, что вызывает боль.

Эмаль может исчезать вследствие стирания, гниения или скрежета зубами, и ее нельзя восстановить естественными процессами, поскольку это единственная неодушевленная ткань в нашем теле. В последние годы рост количества средств для отбеливания зубов на основе перекиси обострил проблему износа эмали. Единственный способ лечения гиперчувствительности дентина сейчас – это лечение симптомов.

Однако исследователи из Университета Вашингтона разработали новое лечение, которое может восстановить утраченные зубные минералы. В ходе исследований ученые пытались создать нечто, имитирующее естественные биохимические процессы организма. Благодаря этому был создан леденец, с ядром из кальция и фосфата.

Во время опытов ученые протестировали леденец на зубах с обнаженными нервами - после трех попыток, с помощью леденца удалось завершить формирование нового минерального слоя на открытом дентине.

"Наша технология образует те же минералы, которые содержатся в зубе, включая эмаль, цемент и дентин, которые ранее были растворены из-за деминерализации. Образовавшиеся минеральные микрослои закрывают каналы связи с зубными нервами, и тогда гиперчувствительность не должна быть для вас проблемой", – сказал Дениз Юсесой, ведущий автор исследования.

Измеряя твердость вновь минерального слоя, исследователи обнаружили, что она значительно выше, чем у деминерализованного и нормального дентина человека. Испытывая его с помощью термического старения, минеральный слой не отделился от зуба. Ученые предполагают, что он может выдерживать длительные механические и термические нагрузки, возникающие в среде полости рта.

Кроме таблеток для рассасывания исследователи разрабатывают также жидкость для полоскания рта, зубные гели, отбеливатели зубов и зубную пасту.