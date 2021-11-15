Ученые разработали экспериментальную вакцину против болезни Альцгеймера: ее протестировали на мышах

Об этом сообщает Daily Mail .



Ученые выразили надежду, что в будущем вакцина сможет предотвращать развитие болезни Альцгеймера и облегчать течение заболевания.



Считается, что причиной развития потери памяти является скопление природных белков, называемых бета-амилоидами, в головном мозге.



Препарат, называемый TAP01-04, не позволяет белкам собираться в группы. Стоимость одной его дозы составляет всего £15 (около 530 грн).



После введения мышиной вакцины исследователи обнаружили, что она помогает восстановить функцию нейронов, повысить метаболизм глюкозы в мозге и уменьшить количество бета-амилоидов.



Болезнь Альцгеймера пока неизлечима, но вакцина может это изменить. Исследователи планируют начать клинические исследования на людях в течение ближайших двух лет.



Болезнь Альцгеймера - наиболее распространенная из разновидностей деменции, поражающая около 6% (одного из 16) человек старше 65 лет.



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