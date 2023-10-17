Ученые раскрыли тайну Мона Лизы, обнаружив в краске токсичные вещества
В своей картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи использовал токсичное соединение плюмбунакрит, которое позволило ему создать густую краску, которая сохнет быстрее по сравнению с обычной масляной краской
Об этом сообщает Science Alert .
Леонардо да Винчи хорошо известен тем, что использовал в своих работах нетрадиционные методы и вещества, все еще продолжающие исследовать - последним из них является смесь токсичных пигментов, лежащих в основе картины "Мона Лиза".
Исследователи из Франции и Великобритании изучили крошечный микрообразец, взятый из сокровенного уголка Моны Лизы, применив различные методы рентгеновской дифракции и инфракрасной спектроскопии, чтобы идентифицировать использованные вещества.
Команда нашла не только нефть и свинцовые белила – как и ожидалось – но и редкое соединение плюмбунакрита (Pb5(CO3)3O(OH)2). Плюмбонакрит образуется при взаимодействии масла и окиси свинца (II) (или PbO), что позволяет предположить, что именно это соединение использовал да Винчи.
Леонардо, вероятно, пытался приготовить густую краску, пригодную для покрытия деревянной панели Моны Лизы, обрабатывая масло высоким содержанием оксида свинца (II), PbO, - отмечают исследователи в своей статье.
Такое же соединение PbO было обнаружено в нескольких микрообразцах, взятых с поверхности "Тайной вечери", еще одной знаменитой картины да Винчи. Однако единственные упоминания о PbO в работах итальянского художника касались средств по уходу за кожей и волосами.
Однако, несмотря на то, что он не упоминается в его работах, кажется, что да Винчи использовал оксид свинца в качестве грунтового слоя.
Считается, что да Винчи нагревал и растворял оксид свинца в льняном или ореховом масле, получая смесь, которая была более густой и быстрее высыхала, чем традиционные масляные краски – рецепт, который затем использовали и другие художники.
"Он был человеком, который любил экспериментировать, и каждая его картина абсолютно различна с технической точки зрения", - рассказал агентству химик Виктор Гонсалес из Парижского научно-исследовательского института химии во Франции.
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Итальянский историк Сильвано Винчетти идентифицировал мост , нарисованный на заднем плане картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Он уверен, что на картине изображён мост Ромито, находящийся в тосканском городке Латерина.
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