Ученые провели самые большие за последние 50 лет поиски лохнесского чудовища: стремятся вдохновить новое поколение охотников на исследования
Экспедиция по поиску легендарного Лох-Несского чудовища, или сокращенно "Несси", состоявшаяся в минувшие выходные, имела целью не только раскрыть больше тайн природной среды озера, но и продолжить традицию исследования Шотландского нагорья и вдохновить новое поколение охотников за "Несси"
Об этом сообщило издание Kyodo.
В субботу и воскресенье Центр озера Лох-Несс в деревне Друмнадрохит и группа "Лох-Несс Эксплорейшн" провели самые масштабные за последние 50 лет поиски Несси, в которых ежедневно участвовало около 100 волонтеров, наблюдавших за озером с поверхности.
Поиски, к которым также присоединились более 300 волонтеров, наблюдавших за Лох-Нессом в прямом эфире, имели целью не только вдохновить молодое поколение охотников за чудовищами, но и продемонстрировать новые технологии, используемые для исследования крупнейшего водоема Британии протяженностью около 36 километров. глубиной 230 метров, такие как гидрофоны и тепловизионные дроны.
Впервые упомянутые в рассказе о святом Колумбе 565 года, который, очевидно, изгнал водяное чудовище во время миссии по обращению местного населения в христианство, истории о чудовище в шотландском озере Лох-Несс существовали как местная легенда на протяжении веков.
Однако однажды вечером 1933 года менеджер гостиницы "Друмнадрохит" Олди Маккей ворвался в бар гостиницы и рассказал, что видел "китообразное водяное чудовище", что и положило начало современной легенде о Несси, известной сегодня во всем мире.
Девяносто лет спустя в старой гостинице "Друмнадрохит" разместился Лох-Несский центр - туристический аттракцион, углубляющийся во все аспекты феномена Несси, от мифов до текущих научных исследований озера и его тайн.
После нового ремонта стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,9 миллиона долларов) в январе этого года Центр Лох-Несса обратился к Алану МакКенну из Loch Ness Exploration с предложением провести "Поиски" - самый масштабный поиск Несси с 1972 года.
- 13 июля сообщалось, что на историческом аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будет продан плезиозавр, существовавший 190 миллионов лет назад. Эту рептилию считают прообразом чудовища озера Лох-Несс.
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