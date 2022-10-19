Ученые призвали признать океан живым существом

Об этом говорится в статье международной группы ученых.

Исследователи считают, что пересмотр правового статуса Мирового океана поможет оградить водные ресурсы планеты и сохранить экосистему для будущих поколений. Авторы инициативы указали, что океаны и моря являются главным источником кислорода, обеспечивают человечество большими объемами пищи и других ресурсов.

При этом океан чувствителен к деятельности человека. Постоянное загрязнение вод приводит к вымиранию целых видов, изменяющих экосистему Земли.

"Поддержание статус-кво экологического права равносильно узаконенному уничтожению природы. Международное право должно развиваться, чтобы отражать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана – это здоровье человека. Признание океана живым существом поможет продвижению законов, политики и институциональных действиях, которые сосредоточены на потребностях океана", - отметили ученые.

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