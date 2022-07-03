Ученые приближаются к полной карте дна мирового океана

Об этом говорится в материале BBC News Украина .

Сообщается, что современная карта дна океана содержит чуть меньше четверти общей площади под водой - 23,4%. Усовершенствование этой карты чрезвычайно важно, ведь это помогает в навигации и охране окружающей среды.

На этой неделе в Лиссабоне состоялась II конференция ООН по океану, где и была представлена обновленная карта. В прошлом году ученые обозначили на карте около 10 миллионов квадратных километров новых бариметрических данных, что является эквивалентной площадью поверхности суши в Европе.

Отмечается, что большинство нужных данных получили не благодаря картографическим работам, а потому, что правительства, учреждения и компании согласились открыть свои архивы.

Можно предположить, что еще 10-15% необходимой информации до сих пор хранится на серверах, отчасти потому, что владельцы опасаются выдать коммерческую или оборонную тайну.

Проект стартовал в 2017 году, когда было исследовано только 6% мирового дна.

Ученые обещают к 2030 году разработать полную карту мирового океана.

Напомним, что 3 июля 2022 года РФ начала военные учения в Тихом океане. Тихоокеанский флот РФ развернул более 40 боевых кораблей, а также 20 самолетов и вертолетов для учений.

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