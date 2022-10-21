Ученые предупредили, что таяние ледников в Арктике может высвободить вирусы и вызвать новые пандемии
Следующая пандемия может прийти из Арктики, глобальное потепление может освободить вирусы
Об этом сообщает The Royal Society.
Отмечается, что ученые изучили почву и осадочные породы озера Хейзен, крупнейшее озеро на севере за Полярным кругом. Исследователи с помощью секвенирования обнаруженных ДНК и РНК пытались идентифицировать находящиеся там вирусы.
"Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. Это связано с изменением климата. Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий", - говорится в исследовании.
Более ранние исследования показали, что в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы, которые могут оказаться среди животных и людей, что в свою очередь приведет к новым пандемиям.
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