Об этом сообщает Sky News со ссылкой на исследования ученых из World Weather Attribution, научного сотрудничества, изучающего атрибуцию экстремальных событий, расчеты влияния изменения климата на экстремальные метеорологические события, такие как волны жары, засухи и штормы.

Ученые также обнаружили, что вероятность июльской жары в Китае была в 50 раз больше из-за выбросов парниковых газов.

Также отмечается, что в начале июля температура в отдельных частях всех трех регионов (Северная Америка, Европа и Китай) достигла 45 градусов, что привело к массовым сбоям и серьезной опасности для здоровья.

По данным исследования, жаркие волны, подобные наблюдаемым в июле 2023 года, теперь можно ожидать раз в 15 лет в Северной Америке, раз в 10 лет - в Европе и раз в пять лет - в Китае.

Ученые также предупреждают, что если повышение температуры достигнет 2 градусов по Цельсию выше уровня середины XIX века, такие события, как нынешние жаркие волны, станут еще более частыми и будут происходить каждые два-пять лет.

Добавляется, что без глобального потепления жаркие волны в Европе и Северной Америке были бы почти невозможны, тогда как жаркие волны в Китае ожидались только раз в 250 лет.