Об этом пишет Daily Mail.

Вследствие этого страны вдоль юго-восточного побережья станут гигантскими островами, создав совершенно новое море от Эфиопии до Мозамбика.

Фото: Daily Mail

Сообщается, что в 2005 году вдоль пустынь Эфиопии появилась трещина, расширяющаяся со скоростью в один дюйм (2,5 см) в год. Это результат того, что две тектонические плиты удаляются друг от друга из-за массивного выброса перегретой породы, поднимающегося из ядра нашей планеты.

Ученые полагают, что через пять миллионов лет Сомали и половина Эфиопии, Кения и Танзания сформируют новый континент.

"Что мы не знаем, так это будет ли продолжать эта трещина расти в нынешнем темпе, чтобы в конце концов создать океанский бассейн, сначала размером с Красное море, а затем - и с Атлантический океан", - комментирует Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре .

Ученые отмечают, что образовавшаяся в 2005 году 56-километровая трещина уже демонстрирует признаки нового моря вблизи Эфиопии.