Ученые предупредили, что Африка может расколоться на две части и образовать шестой океан
Ученые предупредили, что через 5 млн лет трещина в Африке разделит континент на две части и образует шестой мировой океан
Об этом пишет Daily Mail.
Вследствие этого страны вдоль юго-восточного побережья станут гигантскими островами, создав совершенно новое море от Эфиопии до Мозамбика.
Фото: Daily Mail
Сообщается, что в 2005 году вдоль пустынь Эфиопии появилась трещина, расширяющаяся со скоростью в один дюйм (2,5 см) в год. Это результат того, что две тектонические плиты удаляются друг от друга из-за массивного выброса перегретой породы, поднимающегося из ядра нашей планеты.
Ученые полагают, что через пять миллионов лет Сомали и половина Эфиопии, Кения и Танзания сформируют новый континент.
"Что мы не знаем, так это будет ли продолжать эта трещина расти в нынешнем темпе, чтобы в конце концов создать океанский бассейн, сначала размером с Красное море, а затем - и с Атлантический океан", - комментирует Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре .
Ученые отмечают, что образовавшаяся в 2005 году 56-километровая трещина уже демонстрирует признаки нового моря вблизи Эфиопии.
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