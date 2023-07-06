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Ученые предупредили, что Африка может расколоться на две части и образовать шестой океан

6 июля, 2023 четверг
14:31
Мир

Ученые предупредили, что через 5 млн лет трещина в Африке разделит континент на две части и образует шестой мировой океан

Об этом пишет Daily Mail.

Вследствие этого страны вдоль юго-восточного побережья станут гигантскими островами, создав совершенно новое море от Эфиопии до Мозамбика.

Африку може розділити на 2 частини

Фото: Daily Mail

Сообщается, что в 2005 году вдоль пустынь Эфиопии появилась трещина, расширяющаяся со скоростью в один дюйм (2,5 см) в год. Это результат того, что две тектонические плиты удаляются друг от друга из-за массивного выброса перегретой породы, поднимающегося из ядра нашей планеты.

Ученые полагают, что через пять миллионов лет Сомали и половина Эфиопии, Кения и Танзания сформируют новый континент.

"Что мы не знаем, так это будет ли продолжать эта трещина расти в нынешнем темпе, чтобы в конце концов создать океанский бассейн, сначала размером с Красное море, а затем - и с Атлантический океан", - комментирует Кен Макдональд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре .

Ученые отмечают, что образовавшаяся в 2005 году 56-километровая трещина уже демонстрирует признаки нового моря вблизи Эфиопии.

Наука
Африка
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