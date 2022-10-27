Ученые предположили, почему инопланетные цивилизации не прилетают на Землю
Американские исследователи предположили, что инопланетян просто не интересуют звезды и Солнце в нашей галактике, поскольку продолжительность их существования слишком мала в пределах космоса
Об этом пишет издание Universe Today , опираясь на исследования Джейкоба Хакк-Миссры и Томаса Фошеза.
В своем исследовании ученые предположили, что именно возраст звезд является ключевым в этой ситуации. По словам исследователей, возраст небесных тел варьируется от 10 миллионов до 10 триллионов, и если для человека это непонятные заоблачные числа, то для инопланетян – важный фактор для создания собственных колоний.
Исследователи отмечают, что даже для развитой цивилизации колонизация другой солнечной системы требует много ресурсов и просто нет смысла вкладывать их в систему, которая проживет недолго. Ученые считают, что цивилизации скорее выберут маломассивные карликовые звездные системы K и M, поскольку это долгоживущие объекты, чтобы максимально продлить продолжительность жизни своих колоний в галактике.
Ученые подсчитали, что инопланетным цивилизациям может понадобиться около двух миллиардов лет, чтобы достичь всех звезд с малой массой, и сейчас в галактике Млечный путь вполне может быть несколько цивилизаций, пытающихся это сделать.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное