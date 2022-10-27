Ученые предположили, почему инопланетные цивилизации не прилетают на Землю

Об этом пишет издание Universe Today , опираясь на исследования Джейкоба Хакк-Миссры и Томаса Фошеза.

В своем исследовании ученые предположили, что именно возраст звезд является ключевым в этой ситуации. По словам исследователей, возраст небесных тел варьируется от 10 миллионов до 10 триллионов, и если для человека это непонятные заоблачные числа, то для инопланетян – важный фактор для создания собственных колоний.

Исследователи отмечают, что даже для развитой цивилизации колонизация другой солнечной системы требует много ресурсов и просто нет смысла вкладывать их в систему, которая проживет недолго. Ученые считают, что цивилизации скорее выберут маломассивные карликовые звездные системы K и M, поскольку это долгоживущие объекты, чтобы максимально продлить продолжительность жизни своих колоний в галактике.

Ученые подсчитали, что инопланетным цивилизациям может понадобиться около двух миллиардов лет, чтобы достичь всех звезд с малой массой, и сейчас в галактике Млечный путь вполне может быть несколько цивилизаций, пытающихся это сделать.