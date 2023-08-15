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Ученые предположили, что лекарство от шизофрении было нецелесообразным в течение 70 лет

15 августа, 2023 вторник
10:03
Наука

Исследование, изучавшее мозг живых мышей, показало, что в течение почти 70 лет во время разработки антипсихотических препаратов люди нацелились на неправильные нейроны

Об этом пишет ScienceAlert.

Команда американских исследователей во главе с нейробиологом Северо-Западного университета в штате Иллинойс Сеонсиком Юном использовала миниатюрный микроскоп и флуоресцентные метки и обнаружила, что эффективные антипсихотические препараты цепляются к другому типу клеток мозга, чем ученые считали вначале.

Подобно тому, как исследования показывают, что депрессия может не являться химическим дисбалансом уровней серотонина, наше понимание лечения шизофрении, вероятно, нужно переосмыслить, если широко используемые антипсихотики действуют на нейроны не так, как ожидалось.

"Существует настоятельная потребность понять нейронные цепи, вызывающие психоз, и то, как на них влияют антипсихотические препараты", - говорится в статье, опубликованной исследователями.

Как рассказал нейробиолог и старший автор исследования Джонс Паркер Максу Леви, большинство антипсихотических препаратов, включая хлорпромазин, утвержденный в 1954 году, были открыты случайно. По словам ученого, пока неизвестно, что они действительно делают с мозгом.

Обнаружив их, ученые заметили, что препараты, подавляющие общие симптомы шизофрении, такие как мания, галлюцинации и бред, похоже, оказывают влияние на дофаминовую систему мозга. Они выяснили, что эти антипсихотические препараты угнетают передачу дофамина между клетками мозга, а самые мощные из них были совместимы с определенным типом дофаминового рецептора, обозначенного D2.

Клетки головного мозга, называемые колючими проекционными нейронами, которые упаковываются в полосатое тело мозга и выходят из него, экспрессируют рецепторы D1 или D2. В отличие от рецепторов D1, возбуждающих дофаминовую систему мозга, рецепторы D2 наоборот успокаивают ее.

Связь действия антипсихотических препаратов с рецепторами D2 породила идею, что при шизофрении полосатое тело наполнено дофамином — химическим дисбалансом, который помогают исправить антипсихотики.

Однако новое лекарство, специально разработанное для воздействия на D2-рецепторы, мало облегчило психоз. И никто на самом деле никогда не проверял на животных моделях психоза, использовались ли десятилетиями антипсихотические препараты, преимущественно связывающиеся с рецепторами D2. Их точный механизм действия оставался непонятным.

Как происходило исследование

Ученые ввели мышам один из четырех препаратов, который используется для лечения психотических заболеваний, и наблюдали, как животные ведут себя и как реагируют клетки их мозга. Исследователи обнаружили, что галоперидол и оланзапин, два старейших, но эффективных антипсихотических препарата, оказали определенное влияние на нейроны D2, но их взаимодействие в основном происходило на нейронах D1.

Исследователи говорят, что клозапин – новое, мощное антипсихотическое средство с меньшим количеством побочных эффектов – избегал нейронов D2 и в значительной степени подавлял клетки D1, что могло каким-то образом "объяснить его клиническое преимущество, особенно при резистентной к лечению шизофрении".

Между тем MP-10, препарат-кандидат, не прошедший клинические испытания на шизофрению, остался приклеенным к нейронам D2. На самом деле MP-10 даже усугублял аномальную активность D1. Другими словами, клиническая эффективность препарата была тесно связана с его взаимодействием с нейронами D1; те, которые нормализовали гиперактивность нейронов D1, лучше облегчали психоз.

Значение исследования для человечества

Исследователи отмечают, что эти открытия дают новое объяснение эффективности антипсихотических препаратов. Они также предполагают, что шиповатые нейроны D1, а не клетки, экспрессирующие D2, "могут являться ключевым фактором психоза" и что нормализация их активности может быть "ключевым индикатором эффективности антипсихотика".

Несмотря на то, что эти выводы стали ударом по десятилетиям исследований, они помогают объяснить, почему некоторые антипсихотические препараты, такие как клозапин, работают, а другие нет. Хотя следует помнить, что дофамин – не единственный нейромедиатор, связанный с психозом.

Полученные данные также дают проблеск надежды, что исследователи смогут исправить курс и использовать эти новые знания для разработки значительно усовершенствованных методов лечения шизофрении.

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