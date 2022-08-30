Об этом сообщает Universemagazine со ссылкой на Techexplorist.

Фотоснимок центральной части был получен в рамках исследования GALACTICNUCLEUS благодаря инфракрасной камере HAWK-I на телескопе VLT Европейской южной обсерватории. Чтобы сделать такой панорамный снимок, астрономам пришлось сделать около 150 снимков в инфракрасных диапазонах J, H и Ks центральной области Млечного Пути, охватывающей общую площадь 64 тысячи квадратных световых лет вокруг Галактического центра.

Астрономы обнаружили, что большинство звезд в этом регионе возникли не в плотно связанных массивных скоплениях, а в неплотной звездной ассоциации, рассеявшейся за последние миллионы лет. Центральный объем Млечного Пути составляет менее 1% по сравнению с галактическим диском. Более 10% всех новорожденных звезд в Галактике за последние 100 млн лет образовались именно там. Поэтому он считается идеальной лабораторией для понимания образования звезд в экстремальных условиях.

"Узнать о высокопродуктивном звездообразовании в центральных регионах нашей Галактики сложно, поскольку эти регионы трудно наблюдать, потому что они скрыты от нас за большим количеством пыли. Но эта проблема решается с помощью инфракрасных, миллиметровых волн или радионаблюдений. Свет проходит сквозь пыль на этих длинах волн, открывая вид на Центр Галактики. Когда проблема с пылью решена, возникает следующая: трудно отличить одну звезду от другой в Центре Галактики из-за их плотной концентрации. Учитывая эту информацию, астрономы смогли реконструировать яркость каждой звезды, компенсируя затемнение через пыль. Оказалось, что все звезды в Стрельце B1 находятся примерно на одинаковом расстоянии от Земли", - пишут в издании.

Добавим, что название "фабрика звезд" было дано за активное образование многочисленных молодых звезд в регионе Стрельца B1 в центральной части Млечного Пути. Наблюдения свидетельствуют о том, что звездообразование сначала началось в центре Галактики, а затем перешло наружу.

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