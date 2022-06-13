Ученые показали шаровое скопление звезд в созвездии Стрельца

Снимок был опубликован на сайте обсерватории .

На фото находится шаровое скопление звезд Терзан 9 в созвездии Стрельца, расположенное ближе к центру Млечного Пути.

Отмечается, что ядра шаровых скоплений могут быть плотно заполнены звездами. Например, ночное небо на этом изображении усыпано таким количеством звезд, напоминающим море блесток или огромный сундук с сокровищами, набитый золотом.

По словам ученых, центральная область нашей родной галактики содержит плотно упакованную группу звезд, известную как Галактическая выпуклость, также богатая межзвездной пылью. Эта пыль затрудняет изучение шаровых скоплений вблизи галактического центра, поскольку она поглощает звездный свет.

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