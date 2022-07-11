Ученые показали шаровое скопление звезд в созвездии Скорпиона
Ученые показали снимок яркого скопления звезд, сделанный космическим телескопом Hubble
Его опубликовали на сайте обсерватории.
На фото шаровое скопление Терзан 2 в созвездии Скорпиона переполнено множеством блестящих звезд. Для таких наблюдений и фотографий Hubble использует и свою Advanced Camera for Surveys, и Wide Field Camera 3, задействуя все преимущества дополнительных возможностей этих инструментов.
Как рассказывают ученые, свет от дальних астрономических объектов попадает в Hubble и собирается 2,4-метровым основным зеркалом телескопа, затем отражается от вторичного зеркала в глубину телескопа, где зеркала могут направлять свет на отдельные инструменты.
Каждый из четырех операционных инструментов Hubble сам по себе является шедевром астрономической инженерии и содержит сложный набор зеркал и других оптических элементов для устранения любых аберраций или оптических дефектов наблюдений, а также фильтры, позволяющие астрономам наблюдать за конкретными диапазонами длины волн. Зеркала каждого прибора также исправляют небольшие недостатки главного зеркала Hubble. В финале имеем кристально чистые результаты наблюдений, как этот портрет Терзан 2", - отмечают в обсерватории.
- Ученые приближаются к полной карте дна Мирового океана.
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