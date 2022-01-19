Ученые подтвердили заражение животных коронавирусом от людей

Об этом пишет Le Figaro .



Исследования начались после того, как в 2021 году в зоопарке ЮАР три африканских льва и две пумы заболели коронавирусом. Также положительный тест на COVID-19 имели сотрудники зоопарка, контактировавшие с животными. Ученые полагают, что именно люди стали переносчиками болезни.



У животных были затрудненное дыхание, насморк, кашель. У львицы диагностировали пневмонию. Тестирование показало, что это был штамм коронавируса "Дельта", который тогда преобладал в стране.



ПЦР-тесты показали, что пумы болели в течение семи недель после заражения.



"Передача вируса от человека животным представляет риск для больших кошек в неволе", - отмечают ученые.

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