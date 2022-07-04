Ученые подсчитали, сколько жизней украинцев спасла вакцинация от COVID-19
Цифру вывели благодаря математическому моделированию
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины .
По результатам исследований ученые определили, что благодаря прививке удалось избежать около 25 тысяч летальных исходов, спровоцированных коронавирусной инфекцией.
В мире благодаря наиболее массовой кампании по иммунизации сохранено более 14,4 миллиона жизней, и это только за период с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года. Именно 8 декабря 2020 90-летняя жительница города Ковентри в Великобритании первой в мире начала курс вакцинации от коронавируса. Впрочем, реальная цифра спасенных людей может быть значительно больше — до 20 миллионов, ведь многие смерти от COVID-19 в мире не регистрировались как спровоцированные этой болезнью.
Тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или получил только одну или две, в Минздраве призывают как можно быстрее привиться, ведь осенью может быть всплеск заболеваемости. В ведомстве напоминают, что в относительно безопасных регионах страны продолжают работать пункты прививок и центры массовой вакцинации. С перечнем мест, где можно позаботиться об иммунной защите от коронавирусной инфекции, можно ознакомиться здесь .
- Вакцины, как уверяют в Министерстве здравоохранения, достаточно. Речь идет о двух наиболее популярных – Pfizer и CoronaVac.
- Тем временем в Минздраве рассказали, можно ли делать прививки детям раньше определенного срока.
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