Ученые планируют использовать эмбрионы свиней для выращивания донорских почек для людей
Китайские ученые вырастили почки, содержащие человеческие клетки, в эмбрионах свиней. Это может помочь устранить проблему нехватки донорских органов в мире
Об этом пишет Cell Stem Cell .
Ученые Гуанчжоуского института биомедицины и здравоохранения объяснили суть нового подхода: он помогает повысить интеграцию клеток человека в ткани реципиента и таким образом позволяет выращивать органы человека у свиней.
Новый подход подразумевает использование свиней в качестве инкубаторов для выращивания и культивирования человеческих органов. Это отличается от недавних прорывов в США, где генетически модифицированные почки свиней и даже сердце поместили внутрь человека.
Модификация генов
Ученые удалили в клетках эмбриона свиньи два гена, необходимые для формирования почек, создав так называемую нишу. Затем добавили специально подготовленные человеческие стволовые клетки (они обладают потенциалом для развития любого типа клеток) и заполнили эту нишу.
Перед имплантированием свиноматкам эмбрионов их выращивали в пробирках с веществами, которые питали клетки человека и свиньи. В общей сложности ученые пересадили 1820 эмбрионов 13 суррогатным свиноматкам, но беременность прерывали на 25-й или 2-й день, чтобы оценить эффективность эксперимента.
По результатам исследования, 5 эмбрионов имели почки, функционально нормальные для их стадии развития, также начинали развиваться мочеточники.
Ученые подсчитали, что они содержали 50-60% клеток человека.
Фото: Cell Stem Cell"Мы увидели немного человеческих нейронных клеток только в головном и спинном мозге, однако в половом отделе никаких человеческих клеток не было", – говорят исследователи.
Они добавляют, что хотя этот подход является первой успешной попыткой вырастить у свиней целые органы, содержащие человеческие клетки, доля таких клеток в созданных почках все еще недостаточно высока. Существенным препятствием есть то, что в почках остаются сосудистые клетки свиньи, которые могут вызвать отторжение, если орган пересадить человеку.
Однако ученые планируют продолжать работу по выращиванию почек, а также других человеческих органов у свиней, таких как сердце и поджелудочная железа.
- Команда ученых утверждает , что создала модель эмбриона с помощью стволовых клеток, без использования яйцеклеток и сперматозоидов.
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