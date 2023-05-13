Ученые открыли у Сатурна 62 новых спутника
У Сатурна открыли еще 62 спутника, в результате чего он вернул себе статус планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе
Об этом информирует The Guardian .
В результате открытия новых 62 спутников их официальное количество у Сатурна увеличилось до 145. Следовательно, Сатурн снова стал планетой с наибольшим количеством спутников. Ранее его опережал Юпитер, у которого в феврале было открыто 12 спутников. Сейчас у него 95 спутников.
"Сатурн не только почти удвоил количество спутников, у него теперь больше спутников, чем у всех других планет солнечной системы вместе взятых", - рассказал астроном из Университета Британской Колумбии профессор Бретт Гладман.
Отмечают, что большинство новых спутников, вероятно, являются остатками столкновения спутника со спутником, которое привело к разлому большего из них и разбрасыванию обломков на орбите вокруг Сатурна. Эти новые спутники получили названия из цифр и букв. Впрочем, впоследствии им присвоят имена на основе галльских, скандинавских и канадских инуитских богов, в соответствии с условиями для спутников Сатурна. Команда ученых будет консультироваться со старейшинами инуитов, чтобы получить предложения по названиям спутников.
Также ученые отмечают, что в будущем Юпитер снова может временно опередить Сатурн по количеству спутников. Впрочем, подтверждено, что последний имеет больше спутников.
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