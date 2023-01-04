Ученые открыли планету, на которой новый год начинается каждые 5 дней.

Об этом сообщает Space.com .

Планета TOI-778 b совершает полный оборот вокруг собственной карликовой звезды за 4,6 дня. Карликовая звезда этой планеты на 71% больше нашего Солнца и почти на 2 млрд лет моложе.

Сообщается, что эта планета похожа на наш Юпитер, но по массе она втрое больше. Она настолько приближена к собственной карликовой звезде, что с ее поверхности улетучивается железо, а температура достигает 1227 градусов по Цельсию. Для примера, наш Меркурий приближен к Солнцу на 46 млн км, в то время как TOI-778 b – на 9 млн км.

Сообщается, что планета находится в 530 световых годах от Земли.

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