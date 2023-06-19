Ученые открыли небесное тело, горячее Солнца
Американские ученые открыли новое небесное тело, коричневого карлика, горячее нашего Солнца. Космический объект находится в 57 световых годах от Земли
Об этом пишет Metro.
Новый объект под названием WD0032-317B находится на орбите белого карлика, благодаря чему нагревается до температуры 8000 Кельвинов. Этот показатель выше, чем у большинства существующих звезд и у нашего Солнца, которое нагревается "всего лишь" до 5500 Кельвинов.
Белые карлики – это остатки звезд, которые использовали все свое "топливо" и характеризуются высокими температурами. WD0032-317B находится на орбите одной из таких звезд, в результате чего и нагревается до таких высоких значений.
WD0032-317B является первым коричневым карликом, который, как оказалось, получает столь высокий уровень ультрафиолетового излучения.
Также было обнаружено, что объект вращается вокруг своего белого карлика на расстоянии на 2,3 миллиона миль ближе к Солнцу, чем Земля. Этим можно объяснить сильный нагрев поверхности объекта.
Открытие совершила группа астрономов под руководством доктора Дэвида Лафреньера из Аризонского Университета.
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