Об этом информирует Science Alert .

"Основываясь на исследовании, в котором изучали мозг бородатых драконов (Pogona vitticeps), крупных ящериц из австралийской пустыни, ученые показали, что мозг млекопитающих и рептилий развился отдельно от общего предка. Это еще один гвоздь в грот так называемого триединого мозга", - говорится в сообщении.

Идея о мозге ящерицы впервые возникла в 1960-х годах на основе сравнительно-анатомических исследований. Автором идеи о "триедином мозге" считается нейробиолог Пол Маклин. Именно он отметил, что отдельные части мозга млекопитающих очень похожи на мозг рептилий и предположил, что с тех пор как жизнь переместилась на сушу, мозг наших предков развивался поэтапно.

Команда из Института исследования мозга Макса Планка исследовала реальный мозг ящериц. Сравнивая молекулярные особенности нейронов современных ящериц и мышей, исследователи надеялись разобрать эволюционные истории, записанные в мозгу рептилий и млекопитающих.

"Нейроны - это самые разные типы клеток в организме. Их эволюционная диверсификация отражает изменения в процессах развития, которые их производят, и может повлечь за собой изменения в нейронных цепях, к которым они относятся. Вычислительная интеграция наших данных с данными мыши обнаружила, что эти нейроны можно транскриптомически сгруппировать в обычные семьи, которые, вероятно, представляют типы нейронов предков", – считает нейробиолог из Института исследования мозга Жиль Лоран.

Другими словами, существовал основной набор типов нейронов с подобными транскриптомами, общими как для млекопитающих, так и для рептилий, даже если они эволюционировали отдельно более 320 миллионов лет. Анализ показал, что в большинстве участков мозга есть смесь предков и новых типов нейронов, что ставит под сомнение представление о том, что некоторые участки мозга более древние, чем другие.

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