Ученые обнаружили звезду, которая в процессе кристаллизации превращается в гигантский алмаз
Ученые обнаружили звезду, находящуюся в процессе кристаллизации в гигантский космический алмаз. Ей дали имя HD 190412 C
Об этом информирует Space.
Отмечают, что HD 190412 C расположена в 104 световых годах от Земли. Ее возраст составляет примерно 4,2 млрд лет. Она представляет собой белый карлик, поскольку сожгла большую часть своего топлива перед разрушением. У такого вида звезд, ядра которых состоят преимущественно из металлического кислорода и углерода, следующий за коллапсом процесс охлаждения приведет к кристаллизации в космический алмаз гигантского размера.
Впрочем, отмечают, что этот процесс довольно медленный - он занимает один квадриллион лет (квадриллион - это тысяча триллионов, триллион - тысяча миллиардов). В то же время возраст Вселенной составляет 13,6 млрд лет.
Астрономы полагают, что HD 190412 C находится на ранних этапах кристаллизации в гигантский алмаз. Ее температура сейчас составляет 11 420 градусов по Фаренгейту (6300 градусов по Цельсию) - именно это ставит ее в диапазон кристаллизации.
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