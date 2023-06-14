Об этом информирует Space.

Отмечают, что HD 190412 C расположена в 104 световых годах от Земли. Ее возраст составляет примерно 4,2 млрд лет. Она представляет собой белый карлик, поскольку сожгла большую часть своего топлива перед разрушением. У такого вида звезд, ядра которых состоят преимущественно из металлического кислорода и углерода, следующий за коллапсом процесс охлаждения приведет к кристаллизации в космический алмаз гигантского размера.

Впрочем, отмечают, что этот процесс довольно медленный - он занимает один квадриллион лет (квадриллион - это тысяча триллионов, триллион - тысяча миллиардов). В то же время возраст Вселенной составляет 13,6 млрд лет.

Астрономы полагают, что HD 190412 C находится на ранних этапах кристаллизации в гигантский алмаз. Ее температура сейчас составляет 11 420 градусов по Фаренгейту (6300 градусов по Цельсию) - именно это ставит ее в диапазон кристаллизации.