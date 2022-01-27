Ученые обнаружили в космосе вращающийся объект, излучающий радиоэнергию каждые 18 минут
Австралийские астрофизики обнаружили необычный объект, который каждые 18 минут излучает радиоэнергию в течение минуты
Об этом сообщает BBC.
Впервые этот объект обнаружил студент Кертинского университета Тайрон О'Доэрти в западной Австралии. Он заметил очень мощный источник вспышек радиоэнергии во время работы в Международном центре радиоастрономических исследований (ICRAR).
BBC пишет, что подобные вспышки часто фиксируют в Космосе, но продолжающаяся целую минуту вспышка, по словам ученых, очень необычное явление. Команда астрофизиков Кертинского университета под руководством доктора Наташи Харли-Уокер работает над этим открытием.
"Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов наблюдений. Это было очень неожиданно и удивительно для астронома, потому что ни один объект в небе так не ведет себя", - сообщила Харли-Уокер.
Как отмечает издание, ученые ICRAR уже установили, что источник вспышек находится на расстоянии в 4 тыс. световых лет от Земли. Оно очень яркое и имеет очень сильное магнитное поле. По первым гипотезам, это может быть нейтронная звезда или "белый карлик", то есть звезда после коллапса. Ученые продолжают исследовать небесный объект.
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