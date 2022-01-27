Ученые обнаружили в космосе вращающийся объект, излучающий радиоэнергию каждые 18 минут

Об этом сообщает BBC.



Впервые этот объект обнаружил студент Кертинского университета Тайрон О'Доэрти в западной Австралии. Он заметил очень мощный источник вспышек радиоэнергии во время работы в Международном центре радиоастрономических исследований (ICRAR).



BBC пишет, что подобные вспышки часто фиксируют в Космосе, но продолжающаяся целую минуту вспышка, по словам ученых, очень необычное явление. Команда астрофизиков Кертинского университета под руководством доктора Наташи Харли-Уокер работает над этим открытием.



"Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов наблюдений. Это было очень неожиданно и удивительно для астронома, потому что ни один объект в небе так не ведет себя", - сообщила Харли-Уокер.



Как отмечает издание, ученые ICRAR уже установили, что источник вспышек находится на расстоянии в 4 тыс. световых лет от Земли. Оно очень яркое и имеет очень сильное магнитное поле. По первым гипотезам, это может быть нейтронная звезда или "белый карлик", то есть звезда после коллапса. Ученые продолжают исследовать небесный объект.

Напомним, телескоп Европейской южной обсерватории Very Large Telescope показал слияние двух галактик в созвездии Дева.