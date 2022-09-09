Ученые обнаружили в ДНК осла время одомашнивания в Африке
Ученые опубликовали новое исследование, которое показало благодаря ДНК, что одомашнивание осла произошло 7 тыс. лет назад в Африке
Об этом информирует Yahoo News Singapore .
Ученые рассказывают, что ослы долгое время были недостаточно изучены, даже несмотря на их адаптацию для людей.
"Ученые, под руководством Эвелина Тодда из Центра антробиологии и геномики Тулузы из Франции, сделали большой шаг к выяснению происхождения вида, проведя комплексный геномный анализ 238 древних и современных ослов, обнаружив, что они, вероятно, были одомашнены в одном событии в восточной. Африке около 7000 лет назад", - говорится в сообщении.
Исследование ДНК осла включало трех Дженни (самок) и шести Джеков (самцов) из древнеримского места во Франции, тесно скрещивающихся между собой.
"Ослы впоследствии распространились в Евразию примерно с 2500 годами до нашей эры, а субпопуляции Центральной и Восточной Азии дифференцировались - 2000-1000", - добавляют в ведомстве.
Со временем родословные из Европы и Ближнего Востока переросли в популяции ослов Западной Африки. С другой стороны, считается, что лошади, их двоюродные братья, были одомашнены дважды – впервые примерно 6000 лет назад в степях западной Евразии.
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