Об этом информирует Yahoo News Singapore .

Ученые рассказывают, что ослы долгое время были недостаточно изучены, даже несмотря на их адаптацию для людей.

"Ученые, под руководством Эвелина Тодда из Центра антробиологии и геномики Тулузы из Франции, сделали большой шаг к выяснению происхождения вида, проведя комплексный геномный анализ 238 древних и современных ослов, обнаружив, что они, вероятно, были одомашнены в одном событии в восточной. Африке около 7000 лет назад", - говорится в сообщении.

Исследование ДНК осла включало трех Дженни (самок) и шести Джеков (самцов) из древнеримского места во Франции, тесно скрещивающихся между собой.

"Ослы впоследствии распространились в Евразию примерно с 2500 годами до нашей эры, а субпопуляции Центральной и Восточной Азии дифференцировались - 2000-1000", - добавляют в ведомстве.

Со временем родословные из Европы и Ближнего Востока переросли в популяции ослов Западной Африки. С другой стороны, считается, что лошади, их двоюродные братья, были одомашнены дважды – впервые примерно 6000 лет назад в степях западной Евразии.