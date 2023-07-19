Об этом сообщает SciTechDaily.

Отмечается, что среди находок прослеживаются материалы об известном британском чувстве юмора и важной роли менестрелов в средневековом обществе. Исследователи отмечают, что это открытие меняет наше представление об английской комедийной культуре в период между деятельностью поэтов Чосером и Шекспиром.

Доктор Джеймс Уэйд с факультета английского языка Кембриджского университета и колледжа Гиртон случайно наткнулся на рукопись во время исследования в Национальной библиотеке Шотландии.

"Это было загадочное проявление юмора, и средневековые писцы редко делились такой частью своего характера", – говорит Уэйд.

Исследования Уэйда опубликовали 19 июля в The Review of English Studies. Оно сосредотачивается на первой из девяти разнообразных буклетов в найденной рукописи. Один буклет содержит три текста и Вейд приходит к выводу, что около 1480 Хидж, вероятный автор рукописи, скопировал их из песни одного музыканта, которую запомнил когда-то.

Три текста составляют рифмованный бурлескный роман под названием "Охота на зайца", произведение "Бутафорская проповедь в прозе" и стихотворение "Битва при Браконвете".



"Большинство средневековой поэзии, песен и рассказов было потеряно. Рукописи часто хранят памятники высокого искусства. Это что-то другое, это безумно и обидно, но так же ценно. Стендап-комедия всегда считалась рисковой. А эти тексты насмехаются над всеми - высокими и низкими", - отмечает Уэйд.

Также документы содержат самое древнее известное использование фразы "red herring" на английском языке, что на украинский переводится как отвратительный маневр.