Ученые обнаружили уникальные формы средневековой литературы в рукописи XV века
Исследователи Кембриджского университета нашли беспрецедентную запись живого комедийного представления времен средневековья в рукописи XV века. В частности, тексты содержат шутки о королях, священниках и крестьянах
Об этом сообщает SciTechDaily.
Отмечается, что среди находок прослеживаются материалы об известном британском чувстве юмора и важной роли менестрелов в средневековом обществе. Исследователи отмечают, что это открытие меняет наше представление об английской комедийной культуре в период между деятельностью поэтов Чосером и Шекспиром.
Доктор Джеймс Уэйд с факультета английского языка Кембриджского университета и колледжа Гиртон случайно наткнулся на рукопись во время исследования в Национальной библиотеке Шотландии.
"Это было загадочное проявление юмора, и средневековые писцы редко делились такой частью своего характера", – говорит Уэйд.
Исследования Уэйда опубликовали 19 июля в The Review of English Studies. Оно сосредотачивается на первой из девяти разнообразных буклетов в найденной рукописи. Один буклет содержит три текста и Вейд приходит к выводу, что около 1480 Хидж, вероятный автор рукописи, скопировал их из песни одного музыканта, которую запомнил когда-то.
Три текста составляют рифмованный бурлескный роман под названием "Охота на зайца", произведение "Бутафорская проповедь в прозе" и стихотворение "Битва при Браконвете".
"Большинство средневековой поэзии, песен и рассказов было потеряно. Рукописи часто хранят памятники высокого искусства. Это что-то другое, это безумно и обидно, но так же ценно. Стендап-комедия всегда считалась рисковой. А эти тексты насмехаются над всеми - высокими и низкими", - отмечает Уэйд.
Также документы содержат самое древнее известное использование фразы "red herring" на английском языке, что на украинский переводится как отвратительный маневр.
- 17 июля в штате Оахака на юге Мексики археологи обнаружили тайный лабиринт под церковью на месте археологического памятника культуры сапотеков под названием Митла.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное