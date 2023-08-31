Ученые обнаружили у голых слепышей ген, который может помочь людям жить дольше
Ученые из США выяснили, что ген голых слепышей, производящий специальное химическое вещество, может быть ответственен за их долголетие и устойчивость к болезням
Об этом информирует ScienceAlert.
Голые слепыши – это удивительные животные, которые могут жить до 40 лет, не болеть раком и выдерживать чрезвычайные условия. Ученые из Университета Рочестера перенесли этот ген в мышей и наблюдали, как они жили на 4,4% дольше обычных мышей. Кроме того, трансгенные мыши были лучше защищены от разных видов онкологии, воспалений и старения.
Ген называется гиалуронансинтазой 2 (HAS2 - hyaluranon synthase 2) и производит большое количество высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (HMW-HA), которая регулирует иммунную систему и защищает от окислительного стресса. Ученые считают, что это вещество может быть ключом к улучшению продолжительности жизни и здоровья не только голых слепышей, но и других млекопитающих, включая людей.
"Наше исследование дает принципиальное доказательство того, что уникальные механизмы долголетия, эволюционировавшиеся у долгоживущих видов млекопитающих, могут быть экспортированы для улучшения продолжительности жизни других млекопитающих", - сказал биолога Вера Горбунова.
Она добавила, что следующая цель – передать эту пользу людям. Однако это займет время и требует дальнейших исследований. Пока мы можем только увлекаться чрезвычайными способностями голых слепышей и вдохновляться их примером.
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