Ученые обнаружили у голых слепышей ген, который может помочь людям жить дольше

Об этом информирует ScienceAlert.

Голые слепыши – это удивительные животные, которые могут жить до 40 лет, не болеть раком и выдерживать чрезвычайные условия. Ученые из Университета Рочестера перенесли этот ген в мышей и наблюдали, как они жили на 4,4% дольше обычных мышей. Кроме того, трансгенные мыши были лучше защищены от разных видов онкологии, воспалений и старения.

Ген называется гиалуронансинтазой 2 (HAS2 - hyaluranon synthase 2) и производит большое количество высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (HMW-HA), которая регулирует иммунную систему и защищает от окислительного стресса. Ученые считают, что это вещество может быть ключом к улучшению продолжительности жизни и здоровья не только голых слепышей, но и других млекопитающих, включая людей.

"Наше исследование дает принципиальное доказательство того, что уникальные механизмы долголетия, эволюционировавшиеся у долгоживущих видов млекопитающих, могут быть экспортированы для улучшения продолжительности жизни других млекопитающих", - сказал биолога Вера Горбунова.

Она добавила, что следующая цель – передать эту пользу людям. Однако это займет время и требует дальнейших исследований. Пока мы можем только увлекаться чрезвычайными способностями голых слепышей и вдохновляться их примером.