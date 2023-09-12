Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь, - NASA

Об этом сообщает национальное космическое ведомство США NASA .

В сообщении говорится, что новое исследование экзопланеты K2-18 b с помощью космического телескопа James Webb выявило наличие углеродсодержащих молекул, в частности метана и углекислого газа, что являются побочным продуктом жизнедеятельности фитопланктона в морской среде на Земле.

Ученые из NASA отмечают, что K2-18 b может быть экзопланетой типа Hycean, то есть иметь богатую водородом атмосферу и поверхность, покрытую водным океаном. Это предположение достаточно интригующее, поскольку некоторые астрономы считают, что эти миры являются перспективной средой для поиска доказательств существования жизни на экзопланетах.

K2-18 b вращается вокруг холодной карликовой звезды в созвездии Льва на расстоянии 120 световых лет от нас. Ее диаметр в 2,6 раза больше диаметра Земли, при этом планета в 8,6 раза больше Земли по массе. Она также расположена у своей звезды в так называемой зоне обитаемости. Это означает, что на этой планете есть условия, чтобы существовала жидкая вода.

Большое количество метана и углекислого газа и недостаток аммиака подтверждают гипотезу о том, что под атмосферой, богатой водородом, на K2-18 b может существовать водный океан. Эти начальные наблюдения позволили также выявить молекулу, которая называется диметилсульфид (DMS). На Земле он производится только живыми организмами. Основная часть этого газа в атмосфере Земли выделяется фитопланктоном в морской среде.

Хотя K2-18 b расположен в подходящей для жизни зоне и, как известно, содержит углеродсодержащие молекулы, это не обязательно означает, что планета может быть пригодна для жизни. Большой размер планеты означает, что ее недра содержат большую мантию льда высокого давления, как у Нептуна, но с более тонкой атмосферой, богатой водородом, и поверхностью океана. Однако также существует вероятность того, что океан слишком горяч, чтобы быть пригодным для жизни.

"Эти данные являются результатом только двух наблюдений за K2-18 b, и еще много наблюдений на подходе, - объяснил член команды Саввас Константиноу из Кембриджского университета. Это означает, что наша работа является лишь ранней демонстрацией того, что "Уэбб" может наблюдать на экзопланетах с подходящими для жизни зонами".