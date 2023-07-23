Ученые обнаружили планету-гиганта, чью плотность сравнили с сахарной ватой
Исследователи обнаружили планету-гиганта WASP-193b, которая оказалась настолько легкой, что ее общую плотность сравнили с плотностью сахарной ваты
Об этом информирует Scince Alert .
Общая плотность WASP-193b равняется около одного процента плотности Земли. Размер же планеты вдвое превышает размер Юпитера.
Ученые утверждают, что такие экзопланеты, как WASP-193b, редки. Они могут помочь научным работникам лучше понять эволюцию небесных тел.
WASP-193b – это экзопланета, которая вращается вокруг солнцевидной звезды WASP-193. Она подобна Солнцу по температуре и возрасту, но примерно в 1,1 раза больше его массы и в 1,2 раза больше его радиуса. Впрочем, WASP-193b вращается вокруг своей звезды ближе, чем любая планета Солнечной системы: она вращается каждые 6,25 дня. Сейчас исследователи хотят выяснить, как близость звезды влияет на атмосферу WASP-193b, которая может легко улетучиться из-за жары и космического ветра.
- 13 июля ученые из Университета Оттавы в Канаде провели исследование и сделали вывод о том, что наша Вселенная может быть вдвое старше, чем предполагали.
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