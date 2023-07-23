Ученые обнаружили планету-гиганта, чью плотность сравнили с сахарной ватой

Об этом информирует Scince Alert .

Общая плотность WASP-193b равняется около одного процента плотности Земли. Размер же планеты вдвое превышает размер Юпитера.

Ученые утверждают, что такие экзопланеты, как WASP-193b, редки. Они могут помочь научным работникам лучше понять эволюцию небесных тел.

WASP-193b – это экзопланета, которая вращается вокруг солнцевидной звезды WASP-193. Она подобна Солнцу по температуре и возрасту, но примерно в 1,1 раза больше его массы и в 1,2 раза больше его радиуса. Впрочем, WASP-193b вращается вокруг своей звезды ближе, чем любая планета Солнечной системы: она вращается каждые 6,25 дня. Сейчас исследователи хотят выяснить, как близость звезды влияет на атмосферу WASP-193b, которая может легко улетучиться из-за жары и космического ветра.