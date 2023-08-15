Ученые обнаружили новый продолжительный симптом COVID

Об этом сообщает издание Independent.

Как известно, большинство людей, заболевших COVID, выздоравливают в течение нескольких дней или недель после появления первых симптомов. До сих пор наиболее распространенными симптомами были сильная усталость, потеря обоняния, боли в мышцах и одышка. Остальные включают проблемы с памятью, боль в груди, бессонницу, учащенное сердцебиение, головокружение, боль в суставах, шум в ушах, а также депрессию и тревогу.

Новое исследование ученых выявило ранее неизвестный симптом так называемого длинного COVID.

Опубликованное в медицинском журнале The Lancet исследование описывает новый симптом, который увидел на себе 33-летний мужчина, пишет издание. Он обратился в специализированную клинику, после того, как полгода имел то, что врачи описывают как "быструю фиолетовую окраску" ног. Когда мужчина стоял, то заметил, что ноги становились тяжелее и были "покалывание, зуд и тусклый цвет". Он добавил, что время от времени на его ногах появлялась сыпь, но загадочные симптомы исчезали, когда он ложился.

Это известно как акроцианоз, или стойкая и экстремально синяя или цианотическая окраска кожи. Обычно это происходит на руках и ногах, но может также распространяться на нос и уши.

"Это был яркий случай акроцианоза у пациента, который не испытывал его до инфицирования COVID-19. Пациенты, которые испытывают это, могут не знать, что это может быть симптомом затяжного течения COVID и дисфункции автономии", - рассказал соавтор исследования д-р Манодж Сиван, доцент клинического факультета и почётный консультант по реабилитационной медицине Университета Лидса.

Также врачи могут не знать о связи между акроцианозом и затяжным течением COVID.

"Мы должны обеспечить большую осведомленность о дисавтономии (нарушение работы нервной системы, – ред.) при затяжном течении COVID, чтобы врачи имели инструменты, необходимые для надлежащего лечения пациентов", - добавил он.

Тяжесть заболевания COVID, как сообщается, не связана с вероятностью развития длительного течения болезни, и у людей, которые изначально испытали легкие симптомы, могут возникнуть долговременные проблемы.