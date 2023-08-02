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Ученые обнаружили хорошо сохранившуюся медузу в камне, которому 500 млн лет

2 августа, 2023 среда
10:04
Наука медуза

В ископаемом пласте Канады палеонтологи обнаружили окаменелости медуз в возрасте около 505 миллионов лет

Об этом сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что в ходе исследования ученые изучили особенно тонкий ископаемый ил и обнаружили в нем более 170 изысканных окаменелостей медуз, плававших в земных океанах за сотни миллионов лет до того, как первые динозавры ступили на землю.

Находка интересна тем, что мягкие ткани так редко хранятся в летописи окаменелостей, и они настолько прекрасно увековечены, что даже видны анатомические детали, как их маленькие желеобразные щуки. Кроме того, ученые отмечают, что недавно обнаруженный вид Burgessomedusa phasmiformis теперь представляет собой наиболее раннюю из известных медуз на планете.

"Хотя медузы и их родственники считаются одной из древнейших эволюционировавших групп животных, их было чрезвычайно трудно определить в летописи окаменелостей кембрийского периода. Это открытие не оставляет сомнений, что они плавали в то время", - говорит палеонтолог из университета Торонто и Королевского музея Онтарио в Канаде Джо Мойсюка.

Большая часть имеющейся у исследователей летописи окаменелостей представляет собой жесткие фрагменты костей, которые проще переживают различные процессы окаменения. Мягкие ткани животных гораздо более нежные и быстрее деградируют, поэтому записей о них настолько мало.

Исследование проводилось в Burgess Shale в Канаде, являющемся знаменитым лагерем, где сохранилось много окаменелостей мягких животных кембрийского периода. Известно, что когда-то этот участок представлял собой дно водоема, а потому живущие там животные падали в мелкий ил, где время и давление творили свою магию, чтобы сохранить их мягкие ткани.

Медузы, принадлежащие к типу Cnidaria, обладают очень мягкой тканью, поэтому они не должны храниться так часто. Однако сохранность книдарий не является чем-то неизвестным. Ранее ученые уже обнаруживали книдарий в ископаемых отложениях до 560 миллионов лет.

Отмечается, что полипы являются ранней стадией жизни современных желе, однако есть некоторые типы, которые так и остаются полипами. Ученые считают, что эволюционно сначала появились полипы, а затем они превратились в свободноплавающие существа – медуз. Но отсутствие медуз в летописи значительно усложняло характеристику этого изменения. Ранее ученые уже находили некоторые окаменелости, которые считались медузами, но позже их классификация была изменена на другую, относящуюся к другому типу - Ctenophora.

Авторы исследования считают, что это открытие дает ученым новую основу для расчета временной шкалы эволюции медуз. Кроме того, эта находка подчеркивает разнообразие кембрийских морских систем, в которых, как полагают, доминировали существа с твердым панцирем.

По словам другого соавтора исследования, палеонтолога Жан-Бернара Карона из Королевского музея Онтарио, обнаружение столь невероятно хрупких окаменелостей является "замечательным открытием" и показывает, что жившие в кембрийский период медузы на самом деле были эффективными хищниками.

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Канада
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