Ученые обнаружили доказательства того, что континенты образовались в результате ударов гигантских метеоритов.

Об этом пишет Sky News.

"Исследуя крошечные кристаллы минерала циркона в породах кратона Пилбара в Австралии, которые представляют собой лучше сохранившиеся остатки древней коры Земли, мы нашли доказательства этих гигантских метеоритных ударов", - сказал доктор Джонсон из Curtin University (Австралия)

Издание сообщает, что залежи этих полезных ископаемых являются одними из самых древних на Земле, и раньше были доказательством древнейшей известной жизни на суше.

"Исследование состава изотопов кислорода в этих кристаллах циркона выявило процесс "сверху вниз", который начинается с плавления горных пород у поверхности и продвигается глубже, что соответствует геологическому эффекту столкновения гигантских метеоритов", - пояснил доктор Джонсон.

По его словам, исследование дает первые убедительные доказательства того, что процессы, в конечном итоге сформировавшие континенты, начались с ударов гигантских метеоритов. Понимание того, как сформировались и продолжают развиваться континенты Земли, имеет решающее значение, объяснили ученые, поскольку мы очень зависим от месторождений полезных ископаемых.

"На континентах содержатся критически важные металлы, такие как литий, олово и никель, вещи, необходимые для новых зеленых технологий, необходимые для выполнения нашего обязательства по смягчению климатических изменений", - сказал ученый.

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