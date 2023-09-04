Ученые обнаружили, что собаки более чувствительны к женским голосам

Об этом пишет Science Alert.

Результаты исследований показывают, что собаки действительно слушают, когда с ними разговаривают люди. К тому же они делают это похожим образом на младенцев, отдавая предпочтение определенным тонам.

Младенцы очень чувствительны к "детской речи" – высокому, напевному способу речи, имеющему тенденцию к преувеличению гласных. Поэтому исследования показывают, что такая преувеличенная речь может действительно помочь сформировать развитие мозга ребенка к лучшему.

Однако, в отличие от ребенка, собаки не поддаются человеческим женским голосам во внутриутробном периоде, и во время общения собаки с собакой на высоких тонах не типичны.

Исследовательская группа научила 19 домашних собак восьми разных пород в возрасте от 2 до 10 лет залезать в аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) и лежать неподвижно, пока аппарат сканировал их мозг.

Когда каждая собака была внутри машины, они слушали, как ученые воспроизводили три разных типа предварительно записанного человеческого языка: язык, направленный на собак, на младенцев и другого взрослого человека. Иногда говорящим на записи был взрослый мужчина, а иногда – взрослая женщина.

В конце концов собаки продемонстрировали большую активность в своей слуховой коре, когда они услышали преувеличенные голоса, которые люди часто используют для домашних животных или младенцев. Особую чувствительность животного показали, когда услышали женский голос.

Нейроэтолог из Университета Этвеша Лоранда заявила, что это может быть связано с тем, что женщины чаще говорят с собаками с преувеличенной "просодией", чем мужчины. Подразумеваются такие элементы речи, как тон, ударение, ритм и эмоции.

Во время сканирования мозга человеческие голоса обрабатывались во вторичной части слуховой коры собаки, известной как височный полюс, а также в области между височной долей и лобной и теменной частицами, которая называется Сильвиевой извилиной. В прошедших исследованиях нейробиологи заметили, что подобная часть мозга младенцев среагировала, когда они слушали детский разговор.

Что касается того, как наши собаки могли развить эту человеческую черту, ученые выдвигают две основные гипотезы. Или среди млекопитающих существует давняя и универсальная чувствительность к звукам с более высокой высотой и большей вариабельностью частоты, или это особенность, которую люди выбрали для приручения волков.