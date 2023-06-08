Об этом информирует Space .

Самый яркий гамма-всплеск (GRB), который когда-либо видели, имеет уникальную струйную структуру. Он получил название BOAT (самый яркий за все времена). Этот GRB выдавал больше энергии, чем Большой адронный коллайдер (LHC).

Ученые имеют теорию о том, что придает струе BOAT его уникальную структуру. Он был удивительно широк. Настолько, что астрономы поначалу не могли увидеть его края. Таким образом, струя GRB 221009A имеет как широкие, так и узкие "крылья", отличающие его от струй других GRB.

GRB 221009A представляет собой огромный шаг вперед в нашем понимании гамма-всплесков и демонстрирует, что наиболее экстремальные взрывы не подчиняются стандартной физике, принятой для гамма-всплесков садовых сортов. теории о том, как образуются релятивистские оттоки при коллапсе массивных звезд», – рассказал исследователь и ведущий автор исследования Университета Джорджа Вашингтона Брендан О'Коннор.

BOAT GRB тянул за собой очень большое количество звездного материала.

"Наша работа четко показывает, что GRB имеет уникальную структуру, и наблюдения постепенно обнаруживают узкую струю, встроенную в более широкий поток газа, где обычно ожидается изолированная струя. То, что, по нашему мнению, изменило в этом случае количество смешения, которое произошло между звездным материалом и струей, таким образом, что шоково нагретый газ продолжал появляться в нашей прямой видимости вплоть до такой степени, что любая характерная реактивная сигнатура была бы утрачена в общем выбросе от послесвета", - сказал соавтор и ученый кафедры физики Университета Бата Хендрик Ван Эртен .

Сообщается, что это может объяснить экстремальные свойства вспышки, которая была запущена когда массивная звезда испытала полный гравитационный коллапс, чтобы родить черную дыру, а также почему ее послесветение сохранялось так долго.

"Долгое время мы думали о том, что струи имеют форму спорыньи мороженого. Однако некоторые гамма-всплески в последние годы, и, в частности, представленная здесь работа, показывают, что нам нужны более сложные модели и детальное компьютерное моделирование струй гамма-всплесков" , – добавил соавтор исследования и доцент физики Университета Джорджа Вашингтона Александр ван дер Хорст.