Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Ученые обнаружили, что самый яркий гамма-всплеск имеет уникальную струйную структуру

Ученые обнаружили, что самый яркий гамма-всплеск имеет уникальную струйную структуру

8 июня, 2023 четверг
14:31
Наука

Новое исследование раскрывает тайну самого яркого гамма-всплеска, который когда-либо видели. Он имел уникальную структуру и тянул за собой большое количество звездного материала

Об этом информирует Space .

Самый яркий гамма-всплеск (GRB), который когда-либо видели, имеет уникальную струйную структуру. Он получил название BOAT (самый яркий за все времена). Этот GRB выдавал больше энергии, чем Большой адронный коллайдер (LHC).

Ученые имеют теорию о том, что придает струе BOAT его уникальную структуру. Он был удивительно широк. Настолько, что астрономы поначалу не могли увидеть его края. Таким образом, струя GRB 221009A имеет как широкие, так и узкие "крылья", отличающие его от струй других GRB.

GRB 221009A представляет собой огромный шаг вперед в нашем понимании гамма-всплесков и демонстрирует, что наиболее экстремальные взрывы не подчиняются стандартной физике, принятой для гамма-всплесков садовых сортов. теории о том, как образуются релятивистские оттоки при коллапсе массивных звезд», – рассказал исследователь и ведущий автор исследования Университета Джорджа Вашингтона Брендан О'Коннор.

BOAT GRB тянул за собой очень большое количество звездного материала.

"Наша работа четко показывает, что GRB имеет уникальную структуру, и наблюдения постепенно обнаруживают узкую струю, встроенную в более широкий поток газа, где обычно ожидается изолированная струя. То, что, по нашему мнению, изменило в этом случае количество смешения, которое произошло между звездным материалом и струей, таким образом, что шоково нагретый газ продолжал появляться в нашей прямой видимости вплоть до такой степени, что любая характерная реактивная сигнатура была бы утрачена в общем выбросе от послесвета", - сказал соавтор и ученый кафедры физики Университета Бата Хендрик Ван Эртен .

Сообщается, что это может объяснить экстремальные свойства вспышки, которая была запущена когда массивная звезда испытала полный гравитационный коллапс, чтобы родить черную дыру, а также почему ее послесветение сохранялось так долго.

"Долгое время мы думали о том, что струи имеют форму спорыньи мороженого. Однако некоторые гамма-всплески в последние годы, и, в частности, представленная здесь работа, показывают, что нам нужны более сложные модели и детальное компьютерное моделирование струй гамма-всплесков" , – добавил соавтор исследования и доцент физики Университета Джорджа Вашингтона Александр ван дер Хорст.

  • 2 июня состоялась первая в истории прямая трансляция фото поверхности Марса – их в режиме реального времени производил зонд Mars Express.
  • 6 июня грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с Международной космической станцией, чтобы передать новые доставки , в том числе солнечные батареи.
  • 7 июня стало известно, что был найден в гало нашей галактики Млечный Путь звезда химический состав которой свидетельствует об уникальной смерти первых звездных тел во Вселенной.
Новости
Мир
Технологии
Читайте также:
підрив Каховської ГЕС
7 июня, 2023 среда
Из-за подрыва Каховской ГЭС россияне отошли от побережья Днепра на 5-15 км, - Гуменюк
8 июня, 2023 четверг
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кулеба назвал его негодяем
8 июня, 2023 четверг
"Шахтер" уволил главного тренера Йовичевича, - СМИ
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.35
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
14:57
Украина из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС может потерять несколько млн тонн урожая, - Минагрополитики
14:55
Atlantis Animation начала работу над мультфильмом о Лионеле Месси
14:41
Обновлено
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кулеба назвал его негодяем
14:39
WhatsApp
Meta запускает в WhatsApp функцию создания каналов по аналогии с Telegram
14:26
Россияне обстреливают центральную и прибрежную части Херсона
14:24
Дом-музей Полины Райко на Херсонщине, скорее всего, оказался под водой, - Минкульт
14:20
Оккупанты провели фильтрационные мероприятия в Кирилловке: часть гражданских после допроса не вернулась домой
14:12
ДБР
ДБР задержал экс-нардепа и других собственников и топ-менеджеров концерна, работавшего на российский ВПК после вторжения РФ
14:06
Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющим на Востоке
14:05
"Жги российское": движение "Желтая Лента" призвало партизан к новой акции ко Дню РФ
14:00
OPINION
Власть vs волонтеры: месть за публичные оплеухи
13:47
Около 30 погибших и 40 раненых россиян: 3-я штурмовая бригада отбросила врага на 1,8 км вдоль фронта близ Бахмута
13:38
Атрошенко заявил, что получил трудовую книжку с записью об увольнении из должности мэра Чернигова по решению суда
13:35
Politico: В ЕС не могут прийти к согласию относительно нового пакета санкций против России из-за позиции Венгрии и Греции
13:25
Выдавал земли в Хмельницкой области по второму кругу: руководитель Госгеокадастра области получил подозрение
13:15
Обновлено
В акватории Николаева уровень воды поднялся на 102 см, - городской голова Сенкевич
13:10
Обновлено
Расмуссен заявил, что некоторые страны-члены НАТО могут отправить свои войска в Украину. Кулеба возразил
12:53
Великобритания выделила дополнительные средства для работы МАГАТЭ в Украине
12:45
Поляки не считают Украину виновной в зерновом кризисе, - результаты опроса
12:43
15 лет заключения получил боевик ДНР, грабивший дома на Херсонщине
12:23
электроэнергиия
В энергосистеме возник дефицит мощности. Украина активировала аварийную помощь из Европы
12:21
Обновлено
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС наблюдается поднятие уровня воды в реке Ингулец, - ОВА о ситуации в регионе
12:01
OPINION
Маску не стоит останавливаться...
11:56
В Киеве задержан директор "Гидропарка": требовал взятку за размещение каруселей
11:52
Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: 3 погибших и 9 раненых. Ситуация в регионах
11:52
Обзор
Зеленский отвергает обвинения в подрыве Nord Stream, Запад не дает гарантий безопасности. Акценты мировых СМИ 8 июня
11:40
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
11:30
На юге, востоке и центре Украины будет сухая и теплая погода, а на западе снова дожди: прогноз на 9 июня от Наталки Диденко
11:23
Эвакуация людей, перспективы восстановления экосистемы, военная ситуация: Зеленский прибыл на Херсонщину
11:20
книга
Обнародовали список претендентов на литературную премию имени Григория Кочура
11:05
С временно оккупированной Луганщины вернули подростка, ставшего сиротой
11:00
Из-за обмеления Каховского водохранилища на Никопольщине остановились два водоканала
10:55
Антивоенная драма "Клондайк" о событиях 2014 года на Донбассе теперь доступна на Netflix
10:45
Полковник ГСЧС оборудовал в своем имении мини-АЗС и торговал государственным горючим. Ему сообщено о подозрении
10:31
Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
10:19
В результате подрыва Каховской ГЭС и обмеления водохранилища на Днепропетровщине погибло 850 кг рыбы
10:18
Украина держит инициативу на большинстве участков фронта, - британская разведка
10:14
Инфографика
Курс валют на 8 июня: цены в украинских обменниках
10:08
"Не сообщили даже свои подразделения": российские войска глушили связь в Херсонской области перед подрывом Каховской ГЭС
10:00
OPINION
Путин приказом о теракте на Каховской дамбе скопировал советский фильм?
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV