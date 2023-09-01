Ученые обнаружили, что растения "кричат" от боли и стресса

Об этом информирует ScienceAlert.

"Даже в тихом поле действительно есть звуки, которые мы не слышим, и эти звуки несут информацию. Есть животные, которые могут слышать эти звуки, поэтому существует вероятность того, что происходит много акустического взаимодействия. Растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими животными, и многие из этих организмов используют звук для общения, поэтому было бы очень неоптимально, чтобы растения вообще не использовали его", - сказал эволюционный биолог Лилах Хадан из Тель-Авивского университета в Израиле.

Это исследование показывает, что растения не так пассивны, как считалось ранее. Они могут "выражаться" в состоянии стресса, в частности, выделять мощные ароматы, изменять цвет или форму. Это может быть способом сигнализации об опасности для других растений вблизи или привлечения животных для борьбы с вредителями.

Однако излучают ли растения другие виды сигналов, такие как звуки, до конца не изучены. Команда исследователей записала растения томатов и табака в ряде условий и научила алгоритм машинного обучения различать звук, произведенный ненапряженными растениями, срезанными и обезвоженными растениями.

Звуки, издающие растения, похожи на стук или щелчок на частоте, слишком высокой для людей, которую можно обнаружить в радиусе более метра. Ненапряженные растения вообще не шумят.

Напротив, стрессовые растения гораздо более шумные, выпуская в среднем до 40 кликов в час в зависимости от вида. А растения, лишенные воды, имеют заметный звуковой профиль. Они начинают щелкать больше, прежде чем они покажут видимые признаки обезвоживания, усиливаясь, когда растение становится более пересохшим.

Команда протестировала разные растения и обнаружила, что производство звука, кажется, довольно распространенной деятельностью. Пшеница, кукуруза, виноград и кактус были записаны и шумели.

"Непонятно, как производятся звуки. В предыдущих исследованиях было обнаружено, что обезвоженные растения испытывают кавитацию, процесс, при котором пузырьки воздуха в стебле образуются, расширяются и разрушаются. Это, при растрескивании кулаков человека, производит слышимый всплеск. Что-то подобное может происходить и с растениями", - говорится в материале.

Исследователи показали, что алгоритм может различать звуки растений. Вполне возможно, что другие организмы могли бы сделать то же самое.

"Например, бабочка, которая намерена отложить яйца на растение, или животное, которое намерено съесть растение, может использовать звуки, чтобы помочь им принять решение. Теперь, когда мы знаем, что растения действительно издают звуки, следующий вопрос звучит так : Кто может слушать? Сейчас мы исследуем реакции других организмов, как животных, так и растений, на эти звуки, а также изучаем нашу способность идентифицировать и интерпретировать звуки в полностью естественных условиях", - добавил Хадани.