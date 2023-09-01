Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Ученые обнаружили, что растения "кричат" от боли и стресса

Ученые обнаружили, что растения "кричат" от боли и стресса

1 сентября, 2023 пятница
12:11
Наука

Новое исследование показывает, что растения могут излучать ультразвуковые звуки, когда они испытывают стресс, например, когда они ранены. Это может быть одним из способов, посредством которых они сообщают о своих страданиях окружающему миру

Об этом информирует ScienceAlert.

"Даже в тихом поле действительно есть звуки, которые мы не слышим, и эти звуки несут информацию. Есть животные, которые могут слышать эти звуки, поэтому существует вероятность того, что происходит много акустического взаимодействия. Растения постоянно взаимодействуют с насекомыми и другими животными, и многие из этих организмов используют звук для общения, поэтому было бы очень неоптимально, чтобы растения вообще не использовали его", - сказал эволюционный биолог Лилах Хадан из Тель-Авивского университета в Израиле.

Это исследование показывает, что растения не так пассивны, как считалось ранее. Они могут "выражаться" в состоянии стресса, в частности, выделять мощные ароматы, изменять цвет или форму. Это может быть способом сигнализации об опасности для других растений вблизи или привлечения животных для борьбы с вредителями.

Однако излучают ли растения другие виды сигналов, такие как звуки, до конца не изучены. Команда исследователей записала растения томатов и табака в ряде условий и научила алгоритм машинного обучения различать звук, произведенный ненапряженными растениями, срезанными и обезвоженными растениями.

Звуки, издающие растения, похожи на стук или щелчок на частоте, слишком высокой для людей, которую можно обнаружить в радиусе более метра. Ненапряженные растения вообще не шумят.

квіти

Напротив, стрессовые растения гораздо более шумные, выпуская в среднем до 40 кликов в час в зависимости от вида. А растения, лишенные воды, имеют заметный звуковой профиль. Они начинают щелкать больше, прежде чем они покажут видимые признаки обезвоживания, усиливаясь, когда растение становится более пересохшим.

Команда протестировала разные растения и обнаружила, что производство звука, кажется, довольно распространенной деятельностью. Пшеница, кукуруза, виноград и кактус были записаны и шумели.

"Непонятно, как производятся звуки. В предыдущих исследованиях было обнаружено, что обезвоженные растения испытывают кавитацию, процесс, при котором пузырьки воздуха в стебле образуются, расширяются и разрушаются. Это, при растрескивании кулаков человека, производит слышимый всплеск. Что-то подобное может происходить и с растениями", - говорится в материале.

Исследователи показали, что алгоритм может различать звуки растений. Вполне возможно, что другие организмы могли бы сделать то же самое.

"Например, бабочка, которая намерена отложить яйца на растение, или животное, которое намерено съесть растение, может использовать звуки, чтобы помочь им принять решение. Теперь, когда мы знаем, что растения действительно издают звуки, следующий вопрос звучит так : Кто может слушать? Сейчас мы исследуем реакции других организмов, как животных, так и растений, на эти звуки, а также изучаем нашу способность идентифицировать и интерпретировать звуки в полностью естественных условиях", - добавил Хадани.

  • Ранее бельгийские исследователи обнаружили потенциально вредные для здоровья элементы в биоразлагаемой посуде.
  • Автономный университет Мадрида и Гарвардский университет, проанализировав влияние средиземноморской диеты на здоровье и качество жизни людей, выявили снижение риска смертности от рака.
Новости
Мир
Читайте также:
Псков, вибухи
30 августа, 2023 среда
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
Данило Гетманцев
31 августа, 2023 четверг
Гетманцев рассказал о подготовке законопроекта о новом временном налоге
Шахтар, Ярослав Ракицький
31 августа, 2023 четверг
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
1 сентября
13:34
Часть Украины с дождями и грозами, местами град: Наталья Диденко о погоде в первые выходные осени
13:29
Глава МОН рассказал о специальной программе обучения украинских детей за границей
13:24
"Криворукие какие-то": ГУР показало, как два вражеских вертолета и самолет не смогли поймать украинский дрон
13:22
Жатва-2023: аграрии намолотили более 33 млн тонн урожая
12:59
СБУ сообщила о подозрении главе центризбиркома РФ за подготовку "выборов" на ВОТ Украины
12:44
Фитнес-тренеру Заволоке, публично оскорблявшему военных в Полтаве, избрали меру пресечения
12:33
Министр рыбхоза Японии извинился за то, что назвал воду с Фукусимы "загрязненной", но отказался увольняться
12:29
На Донетчине из-за обстрелов обесточена шахта, без света - часть абонентов в 6 областях
12:06
Эксклюзив
Более 110 тыс. захватчиков: в ВСУ рассказали, где РФ сосредоточила больше всего сил в Украине
12:00
нафта термінал корабель танкер
Мировые цены на нефть продолжат расти
12:00
В России будут искать новые способы для распространения нарративов, недавно утвердившихся для информационной войны, - ГУР
11:59
Оккупанты в Мелитополе продолжают грабить гаражи якобы для поиска партизан
11:56
Курс валют 1 сентября: цены на доллар, евро, злотый
11:49
В Киеве сообщили о заминировании всех средних школ
11:45
Обновлено
Ночная атака беспилотников на Россию: под Москвой горит завод по производству электроники для ракет
11:36
РФ держит в Черном море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
11:20
"Работаем с территории РФ": Буданов об ударе по авиабазе Пскова и уничтожении Ил-76
11:15
"От врага можно ожидать чего-либо": Наев о военных учениях ОДКБ в Беларуси
11:06
В Грузии запустили процедуру импичмента президента Зурабишвили
11:03
За сутки враг обстрелял восемь областей Украины: пять человек ранены
10:46
Обзор
Украина прорвала первую линию обороны россиян, а российские хакеры атаковали планшеты военных ВСУ с информацией о боевых задачах. Акценты мировых СМИ 1 сентября
10:36
Матеуш Моравецкий
Польша требует репарации от Германии за период Второй мировой войны
10:33
Pepsi, Sandora, Snicker, "Агуша" и другие: НАПК обновило перечень международных спонсоров войны
10:23
Обновлено
сирена
В Винницкой области российская ракета попала в частное предприятие, есть раненые
10:20
СБУ задержала снайпера, который по приказу ФСБ готовил покушение на командование ВСУ на Запорожье
10:14
В Украине ограниченно пригодных мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ, однако есть нюансы
09:53
В США из-за массовых угроз сотрудникам избирательной комиссии в 2020 году возбудили 14 дел
09:53
Британская разведка рассказала, как россияне пытаются оградить символ оккупации Крыма от атак
09:31
Twitter планирует собирать биометрические данные пользователей о работе и обучении
09:22
Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, продолжаются тяжелые бои
09:11
Залужный поздравил украинцев с 1 сентября: знание и культура – это столбы, на которых держится фронт и будет строиться будущее страны
08:43
Обновлено
втрати окупантів
За сутки войны Россия потеряла 470 солдат, 23 танка и 4 дрона
07:59
Дезинфекция в Париже: город пытаются очистить от тигровых комаров, способных переносить вирус Зика и лихорадку денге
07:28
Министры иностранных дел Южной Кореи и Китая договорились об активизации переговоров с Японией
07:12
Tesla авто
Tesla представила обновленную Model 3 с увеличенным запасом хода в Китае
06:59
Пентагон
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
06:35
В ISW объяснили, что стоит по заявлению террориста Гиркина о планах баллотироваться в президенты РФ
06:11
Штаты ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет
06:00
Футболист сборной Украины близок к трансферу в Ла Лигу, - СМИ
05:22
"Уважаем территориальную целостность": президент Сербии Вучич встретился с украинским послом
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV