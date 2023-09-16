Ученые обнаружили, что потребление насекомых может улучшить метаболизм

Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе кормили мышей пищей, включавшей хитин – полисахарид, содержащийся в экзоскелетах насекомых, панцирях ракообразных и грибах. Из-за такой диеты желудки животных вздулись, что вызвало специальный иммунный ответ.

Конечным эффектом была выработка уникального кишечного фермента под названием AMCase, необходимого для переваривания хитина, а также активации клеток, регулирующих жировые ткани.

Ученые говорят, что млекопитающие обычно не производят ферментов, достаточно сильных, чтобы расщепить объемные полисахариды, которые они едят, но хитин, кажется, является исключением – он имеет глубокие эволюционные корни.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что до гибели динозавров древние млекопитающие лакомились насекомыми гораздо чаще, чем сегодня. Исследования также показывают, что некоторые млекопитающие давно приспособились к перевариванию хитина.

До сих пор много млекопитающих и некоторые люди все еще едят насекомых. По словам исследователей, насекомые не только безопасны для употребления в пищу, они также могут обеспечить жизненно важные питательные вещества, такие как белок, и их можно собирать стабильно. Таким образом, некоторые ученые полагают, что они должны быть большей частью нашего рациона.

В текущем исследовании Вашингтонского университета мыши, которых кормили хитином вместе с диетой с высоким содержанием жира, показали улучшенные показатели метаболизма по сравнению с мышами, которых кормили пищей с высоким содержанием жира без хитина. Подобно предварительным исследованиям на мышах, исследователи обнаружили, что употребление хитина, кажется, способствует здоровому микробиому в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

Чтобы более детально исследовать механизмы, исследователи нарушили способность некоторых мышей производить фермент AMCase и таким образом переваривать хитин. Затем команда кормила этих мышей едой с высоким содержанием жира вместе с хитином. По сравнению с другими группами животные, не обладающие способностью переваривать хитин, показали устойчивость к увеличению веса, даже если их одновременно кормили диетой с высоким содержанием жира.

Исследователи отметили повышенный уровень врожденных лимфоидных клеток 2 типа у этих мышей – побочного продукта иммунного ответа кишечника, вызванного хитином. Недавно было обнаружено, что эти клетки принимают участие в регуляции жировых тканей.

"Мы считаем, что переваривание хитина в основном зависит от собственных хитиназ хозяина. Клетки желудка изменяют свой ферментативный выход через процесс, который мы называем адаптацией. Но удивительно, что этот процесс происходит без участия микробов, поскольку бактерии в желудочно-кишечном тракте также являются источниками хитиназ, разрушающий хитин", - объясняет иммунолог Стивен Ван Дайкен.

Нарушив переваривание пищевого хитина млекопитающими, исследователи, похоже, нашли возможный способ продлить иммунное и метаболическое действие этого питательного вещества в кишечнике.

"У нас есть несколько способов ингибировать желудочную хитиназу. Сочетание этих подходов с пищей, имеющей хитин, может иметь реальную пользу для метаболизма", – говорит Ван Дайкен.