Ученые обнаружили, что необычные Т-клетки в крови могут избавить пациентов на поздней стадии рака от опухолей
Исследователи Кардиффского университета в Великобритании обнаружили особые Т-клетки, которые могут распознавать и атаковать опухоли, а также уничтожать различные виды рака на поздней стадии
Об этом информирует ScienceAlert .
Ученые исследовали необычный "живой препарат" в крови человека, защитившего себя от рака на поздней стадии с помощью Т-клеток, работавших еще год после получения инновационной терапии.
"Наши выводы действительно удивили нас, поскольку никто не знал, что отдельные Т-клетки могут распознавать раковые клетки с помощью нескольких различных белков, связанных с раком одновременно. Мы хотели знать, как некоторые пациенты с терминальной стадией рака, которых лечили опухолеинфильтрирующей терапией лимфоцитов (TIL), успешно очистились от рака, поэтому мы последовали ответам", - объясняет биолог из Кардиффского университета Энди Сьюэлл.
Сообщается, что терапия опухолеинфильтрирующих лимфоцитов – это новый способ лечения на поздних стадиях, использующий разнообразные Т-клетки из опухоли, которые могут атаковать многие виды рака без перепрограммирования. Ученые из Кардиффа исследовали, как это лечение работает на клеточном уровне, и обнаружили, что некоторые пациенты имеют особые Т-клетки, которые могут атаковать разные виды рака.
"Важно отметить, что мы видели большое количество многозубых Т-клеток в крови переживших рак. На сегодняшний день мы не обнаружили таких многозубых Т-клеток у людей, где рак прогрессирует", - говорит Сьюэлл.
Биолог и его коллеги должны исследовать, как многосторонние Т-клетки атакуют рак в лаборатории, чтобы подтвердить их роль в терапии TIL.
"Мы надеемся исследовать, могут ли инженерные многосторонние Т-клетки быть использованы для лечения широкого спектра видов рака, подобно тому, как инженерные CAR-T-клетки сейчас используются для лечения некоторых типов лейкемии", - говорит один из ведущих авторов, иммунолог Кардиффского университета. Гарри Долтон.
Терапия CAR-T – это терапия, которая перепрограммирует Т-клетки для атаки на раковые клетки, и она одобрена в США для лечения.
"Количество пациентов пока невелико, но остается вероятность того, что многосторонние Т-клетки могут быть связаны с полной ремиссией – или очищением от рака", – надеется Сьюэлл.
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