Ученые обнаружили бактерии, предотвращающие передачу малярии людям от комаров

Об этом информирует BBC .

Отмечают, что выявить эти бактерии TC1, находящиеся в окружающей среде, удалось случайно в ходе эксперимента. Тогда колония комаров, которую использовали для разработки лекарства, не развила малярийного паразита и перестала быть переносчиком инфекции.

"Уровень инфицирования комаров начал уменьшаться, поэтому до конца года комары просто не будут заражены малярийным паразитом", - сказала доктор Джаннет Родригес.

Она отметила, что как только TC1 попадают в кишечник комара, они остаются там на всю дальнейшую жизнь насекомого и предотвращают передачу инфекции. Так, согласно новым данным, опубликованным в журнале Science, эти бактерии могут уменьшить количество малярийных паразитов у комаров на 73%.

Также было установлено, что комар может поглотить нужные бактерии, если их смешать с сахаром. Это позволяет обрабатывать этим веществом поверхности в местах отдыха.

По словам исследователей, бактерии могут стать новостью инструментом для борьбы с малярией, которая ежегодно убивает 600 тыс. человек. Сейчас они проводят испытания, чтобы оценить их безопасность в реальном мире.