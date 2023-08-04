Ученые обнаружили бактерии, предотвращающие передачу малярии людям от комаров
В эксперименте ученым из исследовательского центра в Испании удалось обнаружить бактерии, которые могут помочь остановить передачу малярии людям от комаров
Об этом информирует BBC .
Отмечают, что выявить эти бактерии TC1, находящиеся в окружающей среде, удалось случайно в ходе эксперимента. Тогда колония комаров, которую использовали для разработки лекарства, не развила малярийного паразита и перестала быть переносчиком инфекции.
"Уровень инфицирования комаров начал уменьшаться, поэтому до конца года комары просто не будут заражены малярийным паразитом", - сказала доктор Джаннет Родригес.
Она отметила, что как только TC1 попадают в кишечник комара, они остаются там на всю дальнейшую жизнь насекомого и предотвращают передачу инфекции. Так, согласно новым данным, опубликованным в журнале Science, эти бактерии могут уменьшить количество малярийных паразитов у комаров на 73%.
Также было установлено, что комар может поглотить нужные бактерии, если их смешать с сахаром. Это позволяет обрабатывать этим веществом поверхности в местах отдыха.
По словам исследователей, бактерии могут стать новостью инструментом для борьбы с малярией, которая ежегодно убивает 600 тыс. человек. Сейчас они проводят испытания, чтобы оценить их безопасность в реальном мире.
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