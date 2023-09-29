Ученые назвали причины массовой гибели тюленей и морских львов в Уругвае

Об этом информирует PHYS.org .

На берегах Уругвая обнаружили 400 мертвых тел морских млекопитающих. Ученые и власти подозревают, что причиной их смерти является птичий грипп H5, впервые обнаруженный у морского льва на пляже в Монтевидео.

Мертвых животных обнаружили как на Атлантическом побережье, так и на берегах реки Плейт. По мнению руководительницы отдела фауны министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагоен, птичий грипп является наиболее вероятным фактором, повлекшим гибель тюленей и морских львов.

"Болезнь невозможно контролировать. Мы должны ждать, пока иммунитет животных начнет действовать, но мы не знаем, когда это произойдет", - рассказала она.

Проблема в том, что невозможно лечить больных животных, поэтому приходится ждать, пока их иммунитет сам справится с вирусом. Но неизвестно, сколько это займет время.

У Уругвая 315 тыс. морских котиков и тюленей. Пока власти и ученые рекомендуют людям не подходить к животным, чтобы не заражаться. Птичий грипп редко передается людям, но это все же возможно.