Ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея из "Властелина колец"
Ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея Саурона из романов "Властелин колец" английского писателя Джона Р. Р. Толкина
Об этом информирует BBC .
К новому роду Saurona были добавлены два вида бабочек – Saurona triangular и Saurona aurigera. Ожидается, что впоследствии к ним присоединятся и многие другие виды.
Название для вида выбирала доктор Бланка Хеуртас, которая занимается отделом бабочек в Музее естествознания в Лондоне и является членом Руководящего комитета группы специалистов по бабочкам Международного союза охраны природы. Так бабочек назвали в честь Саурона потому, что черные кольца на их оранжевых крыльях напоминают всевидящий глаз, описанный в романах Толкина.
В музее надеются, что необычное название, связанное с известным фэнтези, привлечет внимание к виду и поможет провести дополнительные исследования.
Так, Saurona triangular и Saurona aurigera не являются первыми существами, которых назвали в честь Саурона. Его имя упоминается также в названиях навозного жука, лягушки и динозавра.
- 2 мая стало известно, что биологи обнаружили в Бразилии лягушку вида Xenohyla truncata, умеющую опылять растения.
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