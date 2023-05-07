Ученые назвали новый вид бабочек в честь злодея из "Властелина колец"

Об этом информирует BBC .

К новому роду Saurona были добавлены два вида бабочек – Saurona triangular и Saurona aurigera. Ожидается, что впоследствии к ним присоединятся и многие другие виды.

Название для вида выбирала доктор Бланка Хеуртас, которая занимается отделом бабочек в Музее естествознания в Лондоне и является членом Руководящего комитета группы специалистов по бабочкам Международного союза охраны природы. Так бабочек назвали в честь Саурона потому, что черные кольца на их оранжевых крыльях напоминают всевидящий глаз, описанный в романах Толкина.

В музее надеются, что необычное название, связанное с известным фэнтези, привлечет внимание к виду и поможет провести дополнительные исследования.

Так, Saurona triangular и Saurona aurigera не являются первыми существами, которых назвали в честь Саурона. Его имя упоминается также в названиях навозного жука, лягушки и динозавра.