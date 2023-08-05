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Ученые научили искусственный интеллект предупреждать о будущих пандемиях

5 августа, 2023 суббота
15:23
Технологии

Ученые разработали программу искусственного интеллекта, которая может предупреждать человечество об опасных вариантах будущих пандемий

Об этом информирует Science Alert .

Этот искусственный интеллект называется системой раннего обнаружения аномалии (EWAD). В ходе проверки на фактических данных о распространении SARS-CoV-2 она смогла точно предположить, что будет дальше в результате мутации вируса.

Для создания EWAD ученые использовали метод машинного обучения, при использовании которого компьютеры анализируют огромные объемы данных, чтобы выявить шаблоны, разработать алгоритмы и прогнозы по поводу того, как эти шаблоны могут действовать в будущих неизвестных сценариях.

В случае с EWAD ИИ получал информацию о генетических последовательностях штаммов SARS-CoV-2 при распространении вируса, о том, насколько часто проявлялись эти штаммы и о зарегистрированной глобальной смертности от COVID-19. После этого ИИ мог заметить генетические изменения по мере адаптации вируса, что обычно проявляется в росте уровня зараженности и падения уровня смертности.

"Мы могли наблюдать, как ключевые варианты генов появляются и становятся все более распространенными, поскольку уровень смертности также изменился, и все это происходило за недели до того, как содержащие их штаммы были официально определены ВОЗ", - сказал микробиолог Уильям Бальч.

Кроме машинного обучения, для создания EWAD была применена техника обработки чисел на основе существующих данных, чтобы предсказать новые данные, используя при этом не только средние значения точек данных, но и связи между ними.

После испытания ИИ на событиях, которые уже произошли, а также после поиска близких совпадений между реальными и прогнозируемыми данными, ученые могут доказать эффективность EWAD в предсказании причин, которые могут вызвать развитие вируса и будущие пандемии. Так, по словам ученых, алгоритмы этого ИИ смогли выявить "правила" эволюции вируса, которые могли остаться незамеченными и которые могут оказаться очень важными для борьбы с будущими пандемиями, когда те начнутся.

Кроме того, разработанная система может позволить ученым лучше понять основы биологии вирусов. Это можно было бы использовать для улучшения лечения и других мер здравоохранения.

  • 28 июля стало известно, что сенаторы США, озабоченные злонамеренным потенциалом искусственного интеллекта, вызовут разработчиков, руководителей и экспертов на слушания в конце этого года относительно возможных законодательных гарантий.
Наука
искусственный интеллект
Коронавирус
COVID-19
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