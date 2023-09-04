Ученые нашли вещество, которое может побороть привыкание людей к антибиотикам

Об этом сообщает ScienceAlert .

Это вещество было найдено в песчаной почве в Северной Каролине. Она называется кловибактин. Это открытие было сделано фармацевтической компанией NovoBiotic. Ученые отмечают, что для исследования вещества понадобится около десяти лет, чтобы превратить его в то, что врачи смогут использовать. Тем не менее, исследователи, стоящие за открытием, взволнованы.

Проблема с микробиологом Северо-Восточного университета антибиотиками заключается в том, что большинство бактерий просто не могут хорошо расти в лабораторных условиях. Но команда Кима Льюиса использовала специальную методику, по которой они продлили инкубационный период образцов песчаной почвы, взятых в Северной Каролине. Именно это позволило вырастить в лаборатории новый вид бактерий, названный Eleftheria terrae carolina после трехмесячного ожидания. Из этой бактерии и был выделен кловибактин.

"Я думаю, что это конец пути в эволюции во избежание резистентности антибиотиков", - утверждает Льюис.

На данный момент устойчивость к уже созданным антибиотикам является большой проблемой. Соответственно, болезни могут становиться все более трудноизлечимыми.

Преимуществом кловибактина является то, что он "цепляется" за бактерии и нарушает структуру, их разрушит свой защитный барьер. Поскольку бактерии раньше не соприкасались с таким антибиотиком, они не научились защищаться от него.

В настоящее время учеными были проведены первые исследования. Кловибактин уже очистил инфекции золотистого стафилококка у мышей и доказал нетоксичность для культивируемых лабораторных клеток человека. В ходе этих экспериментов исследователи не обнаружили ни малейшего намека на сопротивление. Это может свидетельствовать о возможности создания более эффективных антибиотиков в будущем.