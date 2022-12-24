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Ученые нашли секрет того, как стеклянные лягушки становятся прозрачными

24 декабря, 2022 суббота
12:21
Наука

Лягушка, которая становится прозрачнее во время сна, может помочь ученым лучше понимать механизм свертывания крови у людей

Об этом сообщает BBC.

Ученые давно знали о стеклянной лягушке, но не понимали, как она становится прозрачной. Последние исследования обнаружили, что лягушка способна накапливать кровь в теле без отрицательного воздействия тромбов.

Полученные результаты могут способствовать медицинскому пониманию свертывания крови – распространенному серьезному заболеванию.

Отмечается, что лягушки, размером с зефир, проводят дни во сне на тропических зеленых листьях. А чтобы избежать лишнего внимания хищников, они становятся прозрачными до 61%, маскируясь на листьях.

Теперь находки Делиа и Карлоса Табоады из Университета Дьюка, США показали, как стеклянные лягушки выполняют эту очень необычную функцию: они сливают кровь в свою печень.

"Каким-то образом стеклянные лягушки накапливают большую часть эритроцитов в печени, при этом они удаляются из плазмы крови. Они все еще циркулируют в плазме, но таким образом, что не образуют огромного тромба", - пояснил Делия.

До 89% клеток крови земноводного собираются вместе, и это почти вдвое увеличивает размер печени – так лягушка становится прозрачной.

Ночью, когда существо хочет снова стать активным, оно возвращает эритроциты в кровоток, и печень снова сокращается.

  • Напомним, ученые обнаружили три вида китообразных, которые могут иметь болезнь Альцгеймера. До сих пор считалось, что это заболевание присуще только людям.

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США
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