Ученые нашли новый вид медуз в Атлантическом океане

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Live Science.



Вероятно, она принадлежит к роду Poralia.



Медуза похожа на берет с красной бахромой. Ее заметили на видеозаписях, которые были сделаны у побережья американского штата Род-Айленд. Зонд, который сделал снимки, совершил погружение на 915 метров.

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