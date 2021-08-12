Ученые нашли новый вид медуз в Атлантическом океане
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили на глубине 700 метров медузу, которая может принадлежать к неизвестному виду
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Live Science.
Вероятно, она принадлежит к роду Poralia.
Медуза похожа на берет с красной бахромой. Ее заметили на видеозаписях, которые были сделаны у побережья американского штата Род-Айленд. Зонд, который сделал снимки, совершил погружение на 915 метров.
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