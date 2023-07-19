К такому выводу пришли ученые из Познанского университета медицинских наук и Медицинского университета Белостока в Польше.

Гидроксиапатит помогает при заболеваниях десен и повышенной чувствительности зубов, и его можно легко включить в ежедневные процедуры чистки.

"Гидроксиапатит - безопасная и эффективная альтернатива фтору для профилактики кариеса для ежедневного использования", - говорит стоматолог Эльжбета Пашинская из Познанского университета медицинских наук.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие избранные случайным образом люди от 18 до 45 лет, которым наугад давали зубную пасту с гидроксиапатитом или зубную пасту с фторидом. Участники не знали, где что. Все использовали электрические зубные щетки и одинаковую процедуру чистки зубов. После 18 месяцев чистки зубов и регулярных осмотров у стоматологов не было существенной разницы между группой, получавшей гидроксиапатит, и группой, получавшей фтор. У большинства из них не обнаружили нового кариеса.