Ученые нашли альтернативу фтору в зубной пасте
Соединение под названием гидроксиапатит оказалось достаточно эффективным против кариеса и может стать альтернативой фтору, избыточное количество которого в зубной пасте вредно
К такому выводу пришли ученые из Познанского университета медицинских наук и Медицинского университета Белостока в Польше.
Гидроксиапатит помогает при заболеваниях десен и повышенной чувствительности зубов, и его можно легко включить в ежедневные процедуры чистки.
"Гидроксиапатит - безопасная и эффективная альтернатива фтору для профилактики кариеса для ежедневного использования", - говорит стоматолог Эльжбета Пашинская из Познанского университета медицинских наук.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие избранные случайным образом люди от 18 до 45 лет, которым наугад давали зубную пасту с гидроксиапатитом или зубную пасту с фторидом. Участники не знали, где что. Все использовали электрические зубные щетки и одинаковую процедуру чистки зубов. После 18 месяцев чистки зубов и регулярных осмотров у стоматологов не было существенной разницы между группой, получавшей гидроксиапатит, и группой, получавшей фтор. У большинства из них не обнаружили нового кариеса.
- Ранее в этом месяце стало известно, что ученые разработали леденец, который поможет лечить чувствительность зубов.
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