Ученые НАСА впервые зафиксировали полярный циклон на Уране

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA JPL.

«Эти наблюдения говорят нам гораздо больше об истории Урана. Это гораздо более динамичный мир, чем вы могли бы подумать. Это не просто голубой газовый шар. Многое происходит на этой планете», - сказал автор исследования Алекс Акинс.

Специалисты исследовали радиоволны, излучаемые ледяным гигантом. Эти данные подтвердили общую истину обо всех планетах со значительной атмосферой в нашей Солнечной системе - независимо от того, состоят ли планеты преимущественно из камня или газа, их атмосферы имеют признаки вихря на своих полюсах.

"Циклоны, вращающиеся в том же направлении, в котором вращается их планета, или вращающиеся антициклоны в противоположном направлении, теперь идентифицированы на полюсах каждой планеты нашей Солнечной системы, за исключением Меркурия, не имеющего значительной атмосферы", - заявили ученые.