Ученые модифицировали дрожжи, чтобы улучшить вкус пива
Бельгийские микробиологи внесли дрожжам ген, обеспечивающий устойчивость к углекислому газу и придающий пиву приятные фруктовые ноты
Об этом сообщает издание Nauka.ua , опираясь на исследование, опубликованное в журнале Applied and Industrial Microbiology.
В исследовании говорится, что в современных процессах изготовления пива напиток проходит этап ферментации не в широких чанах, а в больших цилиндрически конических контейнерах, из-за чего создается большое давление углекислого газа. Это отрицательно влияет на вкус напитка, поскольку в таких условиях дрожжи хуже производят изоамилацетат – основное соединение, которое придает пиву свежий фруктовый вкус.
Микробиологи из Левенского католического университета выделили ген, обладающий наилучшей устойчивостью к высокому давлению углекислого газа, им оказался ген MDS3.
Ученые модернизировали этим геном дрожжи, которые используют при изготовлении лагера – наиболее распространенного типа пива. В результате этого выработку дрожжами изоамилацетата удалось увеличить на 145%, при этом не повлияв на другие важные свойства напитка.
Микробиологи заявили, что теперь пиво с помощью генетически модифицированных микробов может обладать более выраженным фруктовым и менее спиртовым ароматом и вкусом.
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