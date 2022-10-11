Об этом сообщает издание Nauka.ua , опираясь на исследование, опубликованное в журнале Applied and Industrial Microbiology.

В исследовании говорится, что в современных процессах изготовления пива напиток проходит этап ферментации не в широких чанах, а в больших цилиндрически конических контейнерах, из-за чего создается большое давление углекислого газа. Это отрицательно влияет на вкус напитка, поскольку в таких условиях дрожжи хуже производят изоамилацетат – основное соединение, которое придает пиву свежий фруктовый вкус.

Микробиологи из Левенского католического университета выделили ген, обладающий наилучшей устойчивостью к высокому давлению углекислого газа, им оказался ген MDS3.

Ученые модернизировали этим геном дрожжи, которые используют при изготовлении лагера – наиболее распространенного типа пива. В результате этого выработку дрожжами изоамилацетата удалось увеличить на 145%, при этом не повлияв на другие важные свойства напитка.

Микробиологи заявили, что теперь пиво с помощью генетически модифицированных микробов может обладать более выраженным фруктовым и менее спиртовым ароматом и вкусом.

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