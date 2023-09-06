Ученые: мир пережил самое жаркое лето за время наблюдений
По данным Европейской службы изменения климата Коперника, этим летом планета пережила самые высокие температуры за всю историю наблюдений, начавшихся в 1940 году
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Службу изменения климата ЕС Copernicus.
Средняя температура воздуха на Земле составила 16,77 °C, что на 0,66 °C превышает среднее значение с 1990 по 2020 год. Предыдущее теплое лето было в 2019 году, но в этом году оно было превращено почти на 0,3 °C.
Это было лето рекордов, подтверждающих обнаружившие исследования на Земле за всю историю измерений, которые начались в 1940 году. Многие страны Северного полушария, такие как США, Европа и Япония, испытали опасные и смертельные волны жары и высокие температуры океана, которые не наблюдали ранее.
Июнь и июль были самыми жаркими месяцами, август тоже поразил предыдущее самое теплое значение на 0,31 °C. Средняя температура воздуха на планете за август составила 16,82 °C – это было теплее любого другого месяца этого года, кроме июля.
"Собачьи дни лета - это не просто лай, они кусаются. Наша планета только что пережила сезон кипения - самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Климатическая катастрофа началась", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в заявлении о данных Коперника.
И июль, и август, по оценкам, были на 1,5 °C теплее доиндустриального уровня, по словам Коперника – ключевого порога, о котором ученые давно предупреждали, что мир должен оставаться, чтобы предотвратить наиболее катастрофические последствия изменения климата.
Что за этим следует
Сообщается, что временные нарушения являются важным предварительным просмотром того, как мир может ожидать лето при потеплении на 1,5 °C.
Экстремальные погодные условия доминировали, от волн жары до разрушительных лесных пожаров, а теперь шторма приносят катастрофические наводнения.
Страны Южного полушария также пережили удивительно теплые зимы, со значительно выше средних температур, зафиксированными в Австралии, нескольких странах Южной Америки и Антарктиде.
Ученые говорят, что следующий год, вероятно, будет еще более жарким, учитывая приход Эль-Ниньо, естественного колебания климата, которое приносит более теплые, чем в среднем, температуры поверхности моря и влияют на погоду.
"Это Эль-Ниньо развивается в более теплом океане, чем любой предыдущий Эль-Ниньо, поэтому мы с интересом наблюдаем за тем, как это событие развивается с точки зрения силы и влияния", - заявил заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс и добавил, что лето будет хуже, если мир продолжит сжигать ископаемое топливо, нагревающее планету.
- По данным ЮНЕСКО, к 2050 году треть ледников на объектах всемирного наследия может исчезнуть из-за глобального потепления. Их таяние приведет к рискованным экологическим и социальным последствиям.
- Также ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.
- Кроме того, исследователи предположили, что ледники в Гималаях могут потерять до 75% своего объема к концу 2100 года из-за глобального потепления, повлекшие опасные наводнения и дефицит воды для людей, проживающих в регионе горных систем Азии.
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