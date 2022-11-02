Об этом сообщает Live Science.

Ученым удалось воспроизвести внешность мужчины, жившего в XVIII веке в Гризволде, штат Коннектикут, США. Ученые обнаружили, что местные считали его вампиром. В результате исследования было установлено, что мужчине было около 55 лет, и он болел туберкулезом. В XVIII веке существовало предубеждение, что умершие из-за туберкулеза люди были вампирами.

На такое восприятие погибшего как вампира указывает и то, что мужчину похоронили с бедренными костями, расположенными крест-накрест. Основываясь на положении ног и черепа в могиле, исследователи подозревают, что в какой-то момент тело было выкопано и перезахоронено.

"Останки были найдены с извлеченными бедренными костями и перекрещенными на грудной клетке, - рассказала директор по биоинформатике Parabon NanoLabs и технический руководитель подразделения Snapshot Advanced DNA Analysis Эллен Грейтак. - Так они не смогли бы ходить и нападать на живых".

Благодаря современному анализу и моделированию ученые также определили, что "вампир", вероятно, имел светлую кожу, карие глаза, темные волосы и веснушки. Для того чтобы воспроизвести его внешность, ученым понадобилось взять ДНК из скелета.

"Когда кости стареют, они со временем разрушаются и дробятся. Кроме того, когда останки находятся в окружающей среде сотни лет, ДНК бактерий и грибов также попадают в образец. Мы хотели показать, что мы можем извлекать ДНК из сложных исторических образцов", - отметила Грейтак.

Захоронения были найдены археологами во время раскопок в 1990 году. В 2019 году исследователям удалось извлечь из останков ДНК. Ее пропустили через генеалогическую онлайн-базу данных. Оказалось, что "вампир" был бедным фермером по имени Джон Барбер, который, вероятно, умер от туберкулеза.

На его надгробии медными гвоздями была прибита табличка JB55, на которой были указаны возраст и инициалы умершего.

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