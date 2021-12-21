Ученые из ЮАР: люди с ослабленным иммунитетом могут являться источником мутаций коронавируса
Ученые из ЮАР, открывшие штамм "Омикрон", выяснили, что COVID-инфицированные с уже угнетенным иммунитетом могут вызвать появление новых мутаций коронавируса
Об этом пишет BBC.
Ученые исследовали, что коронавирус в течение многих месяцев может сохраниться у ВИЧ-инфицированных людей, не принимавших лекарства.
"Обычно ваша иммунная система изгоняет вирус достаточно быстро, если она полностью функционирует. У тех, у кого иммунитет подавлен, мы видим, что вирус сохраняется. И он не просто сидит без дела, он реплицируется. И по мере того, как он реплицируется, он подвергается потенциальным мутациям", - заявила профессор и глава Фонда Десмонда Туту по борьбе с ВИЧ в Кейптауне Линда-Гейл Беккер.
В медучреждении ЮАР зафиксировали случай, когда у женщины в течение восьми месяцев был положительный COVID-тест. В ее организме вирус претерпел более 30 генетических изменений.
Профессор и глава группы, подтвердившей открытие штамма "Омикрон", Тулио де Оливейра заявил, что 10-15 случаев выявили в других странах мира, в частности в Великобритании.
"Это очень редкое событие. Но это правдоподобное объяснение того, что люди с угнетенным иммунитетом могут в основном являться источником эволюции вируса", - подчеркнул он.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее всех других его вариантов.
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