Ученые из Венгрии доказали, что собаки могут слышать голос хозяина даже во сне
Ученые Будапештского университета имени Лоранда исследовали, что собаки могут распознавать человеческий голос и его эмоциональную окраску
Об этом сообщает Science Alert .
Способность собак к пониманию продолжает удивлять – от их проницательной способности читать человеческие эмоции к пониманию языка и чисел. Теперь, оказывается, они тоже могут слушать хозяина во сне.
Исследование, в котором приняли участие 13 любимцев, показало, что мозг глубоко погрузившихся в дремоту собак реагирует на голоса других собак и людей, так же, как и когда они не спят.
"Это открытие важно, поскольку является первым доказательством сложной слуховой обработки во время сна у собак", - пишут в своей статье этолог Будапештского университета имени Лоранда Этвеша Хуба Элеод и его коллеги.
Собаки-добровольцы были подключены к приборам, которые измеряют потенциальные реакции мозговых волн, связанные с определенными событиями. Затем они подвергались влиянию собачьих и человеческих голосовых сигналов в состоянии бодрости и дремы.
Каждый звук воспроизводился с одинаковой громкостью и продолжался около одной секунды. Они включали вскрики, нытье, рычание, кашель, смех, вздохи и зевота. Не использовали никаких отрицательных звуков, чтобы не испугать бодрствующих собак.
Даже не находясь в фазе быстрого сна, собаки, казалось, могли определить, откуда происходит шум – от других собак или от людей, и был ли он положительным или нейтральным по своей эмоциональной окрашенности.
Как и мы, собаки используют сон для обработки своих воспоминаний и эмоций. Их сон претерпел изменения после одомашнивания и теперь больше напоминает наш, чем сон других представителей лабораторных видов. Они также страдают от неглубокого и прерывистого сна в пожилом возрасте, как и люди, страдающие деменцией.
Хотя для проверки этих выводов необходимы дальнейшие исследования, они пополняют список сходств между поведением собак и людей во время сна, объясняет Элеод.
"Хотя исследование с помощью неинвазивной парадигмы ERP с собаками достаточно сложным и трудоемким, однако это наиболее реальная возможность изучать обработку голосовых стимулов во время сна, поскольку она не требует предварительного обучения и не наносит никакого дискомфорта или вреда", - пишут авторы исследования.
Мы очень хотим увидеть, как еще наши самые верные питомцы могут помочь нам больше узнать о нашем общем мозге - мозге млекопитающих.
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Исследователи из Венгрии проанализировали поведение собак и пришли к выводу, что домашние животные могут быть более чувствительны к высоким женским голосам.
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