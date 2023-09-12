Ученые из Венгрии доказали, что собаки могут слышать голос хозяина даже во сне

Об этом сообщает Science Alert .

Способность собак к пониманию продолжает удивлять – от их проницательной способности читать человеческие эмоции к пониманию языка и чисел. Теперь, оказывается, они тоже могут слушать хозяина во сне.

Исследование, в котором приняли участие 13 любимцев, показало, что мозг глубоко погрузившихся в дремоту собак реагирует на голоса других собак и людей, так же, как и когда они не спят.

"Это открытие важно, поскольку является первым доказательством сложной слуховой обработки во время сна у собак", - пишут в своей статье этолог Будапештского университета имени Лоранда Этвеша Хуба Элеод и его коллеги.

Собаки-добровольцы были подключены к приборам, которые измеряют потенциальные реакции мозговых волн, связанные с определенными событиями. Затем они подвергались влиянию собачьих и человеческих голосовых сигналов в состоянии бодрости и дремы.

Каждый звук воспроизводился с одинаковой громкостью и продолжался около одной секунды. Они включали вскрики, нытье, рычание, кашель, смех, вздохи и зевота. Не использовали никаких отрицательных звуков, чтобы не испугать бодрствующих собак.

Даже не находясь в фазе быстрого сна, собаки, казалось, могли определить, откуда происходит шум – от других собак или от людей, и был ли он положительным или нейтральным по своей эмоциональной окрашенности.

Как и мы, собаки используют сон для обработки своих воспоминаний и эмоций. Их сон претерпел изменения после одомашнивания и теперь больше напоминает наш, чем сон других представителей лабораторных видов. Они также страдают от неглубокого и прерывистого сна в пожилом возрасте, как и люди, страдающие деменцией.

Хотя для проверки этих выводов необходимы дальнейшие исследования, они пополняют список сходств между поведением собак и людей во время сна, объясняет Элеод.

"Хотя исследование с помощью неинвазивной парадигмы ERP с собаками достаточно сложным и трудоемким, однако это наиболее реальная возможность изучать обработку голосовых стимулов во время сна, поскольку она не требует предварительного обучения и не наносит никакого дискомфорта или вреда", - пишут авторы исследования.

Мы очень хотим увидеть, как еще наши самые верные питомцы могут помочь нам больше узнать о нашем общем мозге - мозге млекопитающих.